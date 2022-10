"Fuß größtenteils geheilt": Draisaitl strebt mit den Oilers nach dem Titel

Im Angriffsmodus geht Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in die Saison 2022/23. Nach dem Einzug ins Conference-Finale im Frühjahr lebt der Traum vom nächsten Stanley-Cup-Sieg in der nördlichsten NHL-Metropole.

Neuer Sturmpartner? Talent Dylan Holloway (li.) in der bei einem Testspiel mit Leon Draisaitl. IMAGO/USA TODAY Network

"Der Fuß ist größtenteils geheilt", sagte der 26 Jahre alte Nationalspieler von den Edmonton Oilers am Dienstag. Der Stürmer hatte in den Play-offs der vergangenen Saison mit einer schmerzhaften Knöchelverletzung gespielt. Es sei eine Verletzung, die länger als ein paar Monate anhalte, bekannte Draisaitl, gab aber gleichzeitig Entwarnung: "Ich fühle mich stabil, fit und wirklich gut auf dem Eis."

Es gibt zehn Mannschaften, die die Chance haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, dass wir dazugehören. Leon Draisaitl

Spätestens seit dem Einzug unter die besten Vier im vergangenen Jahr hält der gebürtige Kölner die Oilers wieder für einen Anwärter auf den Stanley Cup. Die Liga sei wegen der Gehaltsobergrenze, des Salary Cap, unglaublich ausgeglichen, so Draisaitl. "Es gibt zehn Mannschaften, die die Chance haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, dass wir dazugehören", erklärte der gebürtige Kölner.

Campbell und Holloway als Upgrade?

Zufrieden ist Draisaitl mit den personellen Wechseln des Sommers, zumal die Oilers trotz des Salary Caps keine Schlüsselspieler abgeben musste, sondern konnten zum Beispiel die auslaufenden Verträge der letztjährigen Nachverpflichtungen Evander Kane und Brett Kulak verlängern.

"Wir haben nicht allzu viel verändert, aber wir haben uns schon verstärkt", meint Draisaitl. So verpflichtete Edmonton unter anderem als Free Agent Torhüter Jack Campbell, der zuvor bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag gestanden hatte und der die lange Suche nach einer echten Nummer eins im Oilers-Tor beenden soll. In der Vorbereitung überzeugte obendrein Toptalent Dylan Holloway (21), der voraussichtlich in einer Sturmreihe mit Draisaitl sowie Außenstürmer Zach Hyman starten wird.

Superstar-Status 2021/22 untermauert

2021/22 hatte Draisaitl in den 80 Spielen der regulären Saison abermals seinen Superstar-Status untermauert. 55 Tore bedeuteten Platz zwei in der NHL hinter Torontos Auston Matthews (60). Mit zusätzlichen 55 Assists und insgesamt 110 Scorerpunkten kam er auf den viertbesten Wert in Sachen Scorerpunkten - nur nach seinem Teamkollegen Connor McDavid (123), dem im Sommer von Calgary nach Columbus gewechselten Johnny Gaudreau (115) sowie dem von Florida nach Calgary gewechselten Jonathan Huberdeau (115).

In den anschließenden 16 Play-off-Spielen hatte Draisaitl - trotz seiner Verletzung, die er sich bereits früh in der Endrunde zugezogen hatte - herausragende 32 Scorerpunkte (7 Tore, 25 Vorlagen) erzielt. Nur McDavid war ligaweit mit 33 knapp besser.

Die Oilers starten am Donnerstag (4 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel gegen die Vancouver Canucks in die Saison. Auftaktgegner Vancouver im westkanadisches Derby ist nach Draisaitls Meinung eine "seit Jahren unangenehme Mannschaft". Die Oilers sind mittlerweile dennoch Favorit.