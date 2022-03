"Furztrocken": Weitgehend zufriedener Nagelsmann wünscht sich nasseren Rasen

Erstmals in der laufenden Bundesliga-Saison ist der FC Bayern in zwei aufeinanderfolgenden Partien ohne Sieg geblieben. Nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim war die Stimmung im Lager des Rekordmeisters dennoch keineswegs im Keller.

"Ich bin ja schon ein Freund davon, attraktive Fußballspiele zu sehen, damit die Leute nicht so über die Bundesliga schimpfen und es auch genießen können. Ich glaube, für die Fans war es ein sehr gutes Spiel", befand Julian Nagelsmann nach der Partie bei "Sky". "Ich bin ehrlich gesagt auch mit unserer Leistung über weite Strecken zufrieden. Wir haben gute erste 20 Minuten gehabt mit vielen Balleroberungen mit ganz guten Angriffen und haben auch drei Tore gemacht, die alle minimal Abseits waren", so der Münchner Coach weiter.

Sein Kapitän trauerte derweil den zwei verlorenen Punkten hinterher: "Wenn man solche Chancen hat, ist es natürlich ein wenig enttäuschend, nicht mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Aber am Ende rächt sich das auch oft natürlich noch. Wenn wir zwei Halbzeiten wie in der zweiten Hälfte spielen, dann gewinnen wir das Spiel", sagte Manuel Neuer.

Lob für TSG-Torschütze Baumgartner

Auch Nagelsmann fand einen der Gründe für den Rückstand im Geschehen der ersten Hälfte: "Wir haben den Geduldsfaden ein bisschen verloren und sind zu früh drauf vorne, Hoffenheim hat dann auch zwei Spieler mehr zurückgeholt im Aufbau und versucht, uns ein bisschen zu locken. Dann gab es Räume und wir bekommen den Rückstand aus dem eigenen Ballbesitz. Das war ein schönes Tor, der war nicht so leicht zu machen", lobte der FCB-Trainer den Hoffenheimer Torschützen Christoph Baumgartner.

Nach der Pause sei schließlich die mangelnde Chancenverwertung Hauptgrund dafür gewesen, dass man nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der Vorwoche erneut nur remis spielte. "Wenn man drei so Dinger liegen lässt", spielte Nagelsmann auf den Pfostenschuss von Serge Gnabry sowie zwei weitere Großchancen von Jamal Musiala und Thomas Müller innerhalb weniger Minuten Mitte der zweiten Hälfte an, "dann wurde das auf einmal wieder offen und Hoffenheim hat gemerkt: 'Okay, die wollen heute nicht doppelt oder dreifach treffen, dann können wir nochmal.' Dann hatten wir schon auch noch Chancen gegen uns."

Im Vergleich zu mancher Partie vor einigen Wochen sei das Spiel in Hoffenheim, "obwohl es kurioserweise nur ein Punkt für uns war", dennoch ein Schritt nach vorne gewesen, so Nagelsmann.

Nagelsmanns Plädoyer für einen nassen Rasen

Am Ende meinte der 35-Jährige auch noch einen weiteren Grund für die verbesserungswürdige Chancenverwertung seines Teams erkannt zu haben: "Man sieht, dass der Ball immer so komisch wegspringt, weil der Rasen furztrocken ist. Das ist keine Kritik am Hoffenheimer Greenkeeper, aber mit ein bisschen nasserem Rasen, glaube ich, sind die Bälle ein bisschen gefährlicher."