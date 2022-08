Furioses Werder-Finale beim BVB - Bayer verliert erneut - Mainz jubelt spät in Augsburg

Werder-Wahnsinn am Samstag! Dortmund hat in den letzten Minuten ein 2:0 gegen Bremen noch verspielt. Leverkusen hat den ersten Dreier auch gegen Hoffenheim verpasst, Freiburg das Derby in Stuttgart gewonnen. Keine Tore gab es in Wolfsburg.

Borussia Dortmund hat dieses Spiel tatsächlich noch verloren! Nach 2:0-Führung und ausgesprochen großer Effizienz - Brandt und Guerreiro trafen jeweils per Distanzschuss - hieß es am Ende im Signal Iduna Park noch 2:3. Freche Werderaner belohnten sich ab der 89. Minute: Die Joker Buchanan, Schmidt (90.+3) und Burke (90.+5) drehten dieses Spiel und ließen die BVB-Abwehr mächtig alt aussehen. Der große Favorit kassierte gegen den Aufsteiger somit die erste Saison-Niederlage, die Serie von BVB-Coach Edin Terzic riss nach saisonübergreifend neun Siegen am Stück.

Baumgartner mit der Hacke: Bayer tiefer im Tief

Bayer 04 Leverkusen hat an seinen Fehlstart indes ein weiteres Kapitel angefügt. Auch gegen die TSG Hoffenheim gab es für die Seoane-Elf nichts zu holen - 0:3 vor eigenem Publikum! Baumgartner (9.) per sehenswertem Hackenschuss sowie Kramaric kurz vor der Pause stellten die Weichen, ein drittes Tor der Kraichgauer erkannte der VAR nicht an (Skov, 39.). Mit einem fulminanten Schuss machte Rutter in der 78. Minute den Deckel drauf und sicherte der Breitenreiter-Elf den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Lee schockt Augsburg im letzten Moment

Mainz 05 erhöhte sein Punktekonto durch ein Last-Minute-2:1 beim FC Augsburg auf sieben und zog dadurch mit Borussia Mönchengladbach gleich, das am Vorabend Hertha BSC 1:0 geschlagen hatte. Demirovic konnte Onisiwos Tor im ersten Abschnitt umgehend korrigieren - und nahm wie Baumgartner in Leverkusen sehenswert die Hacke zur Hilfe. FCA-Schlussmann Gikiewicz parierte im zweiten Durchgang einen Aaron-Foulelfmeter, gegen den die Hausherren heftig protestiert hatten (Burkardt war gefallen, 62.). Schlussendlich war Gikiewicz jedoch machtlos, als Lee in der Nachspielzeit die Nullfünfer zum Auswärtssieg köpfte.

Freiburger Derbyjubel - Nullnummer "dank" Terodde

Im vorderen Drittel der Tabelle tummelt sich auch der SC Freiburg nach dem zweiten Dreier - ein 1:0-Arbeitssieg im Derby in Stuttgart. Matchwinner war Grifo mit einem Abstauber nach einem langen Diagonalball, bei dem die VfB-Abwehr nicht gut aussah. Die Schwaben bleiben sieglos (0/2/1).

Gar keine Tore fielen in Wolfsburg. Der VfL und Schalke 04 trennten sich 0:0, weil Gäste-Torjäger Terodde seinem Ruf im ersten Durchgang nicht gerecht wurde: Der Mittelstürmer holte zunächst einen Elfmeter heraus, um dann vom Punkt gleich zweimal zu scheitern. Wölfe-Keeper Casteels hielt beide Versuche (45.+3) - beim ersten hatte er sich zu früh nach vorn bewegt gehabt. Die beiden Rivalen stehen jetzt bei zwei Zählern.