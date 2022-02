Furioses Mavs-Comeback gegen Golden State - Hartenstein gewinnt Duell mit Schröder

Zehn Minuten vor Schluss hatten sich die Fans der Golden State Warriors schon entspannt zurückgelehnt - um dann noch ihr blaues Wunder zu erleben. Zwei Rebounds fehlten Dennis Schröder zum Triple-Double. Die NBA am Montagmorgen.

Verlor oft den Ball, aber nicht das Spiel: Luka Doncic, hier gegen Stephen Curry und Andrew Wiggins (re.). San Francisco Chronicle via Getty Images

Als Damion Lee mit 9:59 Minuten auf der Uhr den Ball in den Ring legte, schien das Spiel Golden State - Dallas bei den Akten zu sein. Die Warriors führten 93:74 und hatten den "Cruise-Control-Modus" Richtung Saisonsieg Nr. 44 an. Doch denkste! Diese Rechnung hatten die "Dubs" ohne den Wirt gemacht. Und der hieß einmal mehr Luka Doncic. Der slowenische Superstar der Mavs trieb kräftig unterstützt von Neuzugang Spencer Dinwiddie seine Farben unermüdlich an - und zu einem 33:8-Endspurt, der letztlich den 107:101-Auswärtscoup der Texaner besiegelte.

Doncic schloss mit 34 Punkten und elf Rebounds ab. Seine neun Turnover veranlassten seinen Trainer Jason Kidd zur Frotzelei: Um nur einen weiteren Ballverlust habe Doncic das Triple-Double verpasst. Dinwiddie stopfte den Box Score mit 24 weiteren Zählern, verwandelte zehn seiner 14 Würfe. Maxi auf zwei Punkte und sechs Rebounds. Den Warriors halfen am Ende auch 27 Punkte und zehn Vorlagen ihres All-Star-MVP Steph Curry nicht, Klay Thompson fehlte krankheitsbedingt. Dallas liegt auf Platz fünf der Western Conference, Golden State ist weiterhin Zweiter hinter Phoenix, das ebenfalls verlor (114:118 gegen Utah).

Schröder verpasst bei Rockets-Pleite knapp erstes Triple Double

Dennis Schröder musste indes eine weitere Niederlage mit den Houston Rockets hinnehmen, wartet nach wie vor auf den ersten Sieg mit dem neuen Team. Gegen die Los Angeles Clippers verloren die Texaner hauchdünn mit 98:99 und kassierten ihre neunte Pleite in Serie, die fünfte mit Schröder. Die Rockets bleiben mit nur 15 Siegen aus 60 Spielen schlechtestes Team der Western Conference. Mit elf Punkten, zehn Assists und acht Rebounds verpasste der 28 Jahre alte Braunschweiger das erste Triple Double seiner Karriere knapp. Zur Wahrheit gehört aber auch: Schröder traf nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld. Auf der Gegenseite spielte Isaiah Hartenstein ausgesprochen effizient, traf in zehn Einsatzminuten sechs seiner sieben Versuche und kam am Ende auf zwölf Punkte und vier Rebounds.

Dämpfer für Boston und die Lakers - Olynyks Buzzerbeater

Einen Rückschlag im Play-off-Rennen kassierten Daniel Theis und die Boston Celtics, die 107:128 bei den Indiana Pacers verloren. Theis erzielte fünf Punkte und holte sich fünf "Bretter".

Auch LeBron James und seine Los Angeles Lakers kassierten eine empfindliche Pleite. In heimischer Halle verloren die Lakers haushoch mit 95:132 gegen die New Orleans Pelicans. Alleinunterhalter James war mit 32 Punkten nicht nur bester Werfer der Partie, sondern auch für knapp ein Drittel aller Lakers-Punkte verantwortlich. Damit bleibt er mit seinem Team auf dem neunten Platz im Westen, während die Pelicans als Zehnter den Abstand etwas verkürzten.

Noch eine Randnotiz: Weil Kelly Olynyk einen "Fadeaway" mit der Sirene versenkte, gelang Ost-Kellerkind Detroit Pistons beim 127:126 nach Verlängerung erstmals seit viereinhalb Jahren wieder ein Sieg über die Charlotte Hornets.