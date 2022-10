Furioses Comeback sichert 400.000 US-Dollar: OpTic gewinnt Halo Worlds

OpTic Gaming ist neuer Halo-World-Champion. Im Kampf um das sechsstellige Preisgeld brauchte es im Grand Final gegen Cloud9 einen immensen Kraftakt.

Dabei hatte der spätere Sieger im vorherigen Turnierverlauf fast nach Belieben dominiert. Mit drei Siegen aus drei Gruppenspielen war OpTic als einer der Favoriten fast schon entspannt in die K.o.-Runde eingezogen, in der im Upper Bracket ein makelloser Lauf ins Endspiel folgte. Gleich drei 3:0-Sweeps in Serie sorgten gegen Gamers First, die Sentinels und Native Gaming Red für einen ungefährdeten Finaleinzug.

Cloud9 kontert Dämpfer souverän

Im Duell um die Krone wartete wie bereits Ende September Cloud9, das ebenso erfolgreich durch die Gruppenphase marschiert war, aber im Viertelfinale des Upper Bracket einen 2:3-Dämpfer gegen den späteren Upper-Bracket-Finalgegner OpTics hinnehmen musste.

Es ging somit im Lower Bracket weiter, in dem sich das US-Quartett keine weiteren Ausrutscher mehr erlaubte. In insgesamt fünf Best-of-Five-Partien gab Cloud9 nur zwei Spiele ab, zog ähnlich souverän ins Grand Final ein, wie OpTic - und legte dort bemerkenswert vor.

OpTic strauchelt und schlägt zurück

Denn nachdem das erste Duell im Best-of-Seven an OpTic gegangen war, trat Cloud9 ordentlich aufs Gaspedal und sorgte zunächst für den Ausgleich, ehe die Partie komplett kippte. Mit 1:4 musste sich OpTic schlussendlich geschlagen geben - doch wahrte als Sieger des Upper Bracket weiterhin die Chance auf den Titel, da der Gewinner des Lower Bracket im Turnierformat zwei Final-Matches für sich entscheiden muss, um sich zum Champion zu krönen.

Eine Chance, die OpTic zu nutzen wusste. Im zweiten Best-of-Seven spielte die Organisation ganz groß auf und setzte zu einem herausragenden Comeback an. Einem hauchzarten 2:1-Sieg auf Recharge folgten deutliche Erfolge auf Catalyst und Live Fire. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken gelang auf Streets mit dem ersten Matchball direkt der Sieg.

Upper Bracket und Grand Final der Halo World Championship auf einen Blick. Halo Esports

"Legendäres" Comeback sichert den Titel

"Ich bin so stolz auf die Widerstandsfähigkeit, die unser Team heute und in den letzten paar Monaten gezeigt hat", freute sich Bradley 'aPG' Laws über den Triumph. Er könnte "nicht glücklicher sein". Matthew 'FormaL' Piper bezeichnete das Comeback nach der deutlichen Pleite im ersten Finalspiel gar als "legendär". Lob erhielt das Team auch von Trainer Jason 'Lunchbox' Brown, der seinen Schützlingen attestierte, "es sich heute verdient zu haben".

Gemeint haben dürfte er damit primär die Auszeichnung als Halo-Weltmeister, aber wohl auch das stattliche Preisgeld. Denn durch das Erklimmen des Throns sicherte sich das US-Team den Löwenanteil des eine-Millionen-Dollar-Gesamtpreisgeld: Satte 400.000 US-Dollar versüßen OpTic den Worlds-Titel.

Matti Jansen