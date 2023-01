Furioses Comeback! DHB schlägt England und steht im WM-Halbfinale

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Indien ins Halbfinale eingezogen - und das nach 0:2-Rückstand gegen England bis tief in die Schlussphase.

Die deutschen Hockey-Herren stehen nach einem dramatischen Duell erstmals seit 13 Jahren wieder in einem Weltmeisterschafts-Halbfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Indien den WM-Vierten England im Shootout mit 4:3 und ist damit dem Ziel des ersten großen Titels seit zehn Jahren ein Stück nähergekommen.

"Da hat kein Mensch mehr an uns geglaubt." Bundestrainer André Henning

"Ich bin stolz darauf, was für eine grandiose Mentalität dieses Team entwickelt hat", sagte Henning: "Kurz vor Schluss 0:2 hinten, dann noch einen Siebenmeter an die Latte geknallt - da hat kein Mensch mehr an uns geglaubt. Wir aber schon." Die Mannschaft habe "unter Druck ihr bestes Hockey gespielt".

Dannebergs Parade - Jetzt gegen Australien

Im Stadion von Bhubaneswar erzielten Mats Grambusch (57.) und Tom Grambusch (58./Siebenmeter) nach einem 0:2-Rückstand - Zachary Wallace (11.) und Liam Ansell nach einer Strafecke (32.) hatten die Briten nach vorne gebracht - noch den 2:2-Ausgleich in der regulären Spielzeit. Kurz vor dem Anschlusstor leistete sich Deutschland auch noch einen zweiten Fehlschuss beim Strafstoß, diesmal durch Christopher Rühls Treffer ans Lattenkreuz - alles schien gegen das Henning-Team zu laufen.

Doch im Shootout zog die deutsche Mannschaft dann zum zwölften Mal in ein WM-Semifinale ein. Niklas Wellen, Hannes Müller, Thies Prinz und Rühr trafen allesamt. Torhüter Jean-Paul Danneberg machte mit einer starken Parade den Einzug in das Halbfinale perfekt. Dort trifft die DHB-Auswahl am Freitag (12.00 Uhr/DAZN) auf den dreimaligen Weltmeister Australien.

"Es war verrückt", sagte Danneberg nach dem Spiel, der insgesamt zwei Treffer im Penaltyschießen verhinderte, im Interview mit der FIH: "Man kann ein Shootout nicht richtig trainieren, es ist jedes Mal anders."

WM-Viertelfinale in Zahlen

Dienstag, 24. Januar

AUSTRALIEN - Spanien 4:3 (1:2)

BELGIEN - Neuseeland 2:0 (2:0)

Mittwoch, 25. Januar

England - DEUTSCHLAND 2:2 (1:0), 3:4 im Shootout

Niederlande - Südkorea (14.30)

Teams in VERSALIEN im Halbfinale.