Furioser Barrett führt Raptors zum Sieg bei den Warriors - Orlando gewinnt ohne Wagner

Auch ohne den verletzten Leistungsträger Franz Wagner haben die Orlando Magic gegen die Atlanta Hawks bestanden. Stephen Curry erlebte mit den Golden State Warriors zu Hause gegen die umformierten Toronto Raptors einen schwarzen Sonntag. Für Denver läuft es auch, wenn Nikola Jokic nicht wirft. Die NBA am Montagmorgen.

21. Sieg im 36. Saisonspiel. Die Orlando Magic navigieren trotz des Ausfalls von Weltmeister Franz Wagner weiter auf Play-off-Kurs und festigten mit einem 117:110-Overtime-Sieg gegen die Atlanta Hawks Platz vier in der Eastern Conference. Wagner hatte sich zuletzt am Knöchel verletzt und wurde abermals geschont, während Bruder Moritz von der Bank kommend 15 Punkte einstreute. Matchwinner für die Magic war einmal mehr Forward Paolo Banchero, der acht seiner 35 Zähler in der Verlängerung erzielte und zudem zehn Rebounds ergatterte.

Für Curry ist der Korb wie vernagelt - LeBron verzückt die Lakers-Fans

Auch für Dennis Schröder und die Toronto Raptors läuft es nach dem Trade mit den New York Knicks jetzt etwas besser. Neuzugang RJ Barrett trug die Kanadier zu einem 133:119-Erfolg bei den ersatzgeschwächten Golden State Warriors, die für längere Zeit auf "Point God" Chris Paul verzichten müssen, in wenigen Tagen aber den nicht mehr suspendierten Draymond Green wieder bringen dürfen.

Während Barrett mit 37 Zählern überragend agierte und Schröder von der Bank in knapp 28 Minuten 14 Punkte sammelte, erwischte Dubs-Star Stephen Curry einen gebrauchten Sonntag: Der Dreier-Spezialist kam nur auf neun Punkte, brachte keinen seiner neun Versuche "from downtown" im Korb unter! Die Raptors stehen jetzt bei 15-21 und sind damit Elfter im Osten, Golden State bei 17-19 - ebenfalls Elfter, nur im Westen.

LeBron James führte unterdessen die Los Angeles Lakers (18-19) nach zuletzt vier Niederlagen zu einem 106:103-Erfolg im Stadtduell mit den zuvor formstarken Clippers (22-13). Der 39-Jährige glänzte mit 25 Punkten, acht Rebounds und sieben Vorlagen, stopfte bei einem Fastbreak über Paul George hinweg und riss damit die Lakers-Fans von den Sitzen. Anthony Davis zeigte mit 22 Punkten und zehn Rebounds ebenfalls eine starke Partie. Weltmeister Daniel Theis kam in knapp neun Minuten Spielzeit für die Clippers auf zwei Punkte und drei Rebounds.

Irving/Doncic überragen - Jokic gibt lieber ab

Das Duo Luka Doncic und Kyrie Irving führte die Dallas Mavericks (22-15) zum 115:108-Sieg über West-Primus Minnesota Timberwolves (25-10). Irving gelangen 35 Punkte, darunter wichtige Zähler in der Crunchtime, Doncic markierte 34 Punkte. Für Minnesota ragte Anthony Edwards mit 36 Punkten heraus, zum Sieg reichte es dennoch nicht.

Eine ungewöhnliche Statline wies Nikola Jokic auf. Der serbische Star-Center von Meister Denver Nuggets (26-12) warf beim 131:114 über Kellerkind Detroit Pistons (3-33) nur dreimal auf den Korb und kam somit auf lediglich vier Punkte. 16 Assists, sieben Rebounds und fünf Blocks führten dennoch zu einem gelungenen Abend für den Serben, der nur 25 Minuten arbeiten musste. Jamal Murray (37 Punkte) erledigte quasi den Rest.