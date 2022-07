Furiose Würzburger überrollen Pipinsried - Vilzings Traumstart geht weiter

Zum Auftakt des 3. Spieltags in der Regionalliga Bayern ist bei Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers der Knoten geplatzt. Aufsteiger DJK Vilzing feierte den dritten Sieg im dritten Spiel - und auch der SV Heimstetten darf jubeln.

Den Würzburger Kickers zerlegten den FC Pipinsried in Durchgang eins: Am Ende stand ein 6:0 im Spielberichtsbogen. IMAGO/foto2press

Es war bereits ein kleines Krisenduell am Freitagabend: Während die Würzburger Kickers mit einem Punkt aus den ersten zwei Partien starteten, war der FC Pipinsried gar noch ohne Zähler. Die Heimelf war zwar favorisiert, einen solchen Start in die Partie allerdings hätten sich die Unterfranken wohl in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Nach nicht mal 15 gespielten Minuten stand schon ein 4:0 auf der Anzeigentafel: Hägele eröffnete nach drei Zeigerumdrehungen und einer Ecke per Kopf den Torreigen, mit der zweiten Torchance markierte Zaiser aus 16 Metern wuchtig das 2:0 (6.). Für den dritten Streich war Junge-Abiol nach einem schönen Spielzug der Kickers verantwortlich (11.), bevor Sané in der Box flach auf 4:0 stellte (14.). Anschließend beruhigte sich das Geschehen, vor der Pause fiel aber auch noch das 5:0 per Eigentor - Jike lenkte den Ball nach einer Ecke unglücklich über die eigene Torlinie (35.). Im zweiten Durchgang plätscherte das Geschehen dann vor sich hin: Der starke Karimani machte aus kurzer Distanz noch das halbe Dutzend voll (58.).

Der Traumstart von Aufsteiger DJK Vilzing geht derweil weiter: Drei Spiele, drei Siege - denn auch bei Wacker Burghausen setzten sich die Oberpfälzer am Freitagabend dank einer leidenschaftlichen Leistung mit 2:0 durch. Schon die 1:0-Halbzeitführung, die Jünger per direktem Freistoß herstellte (35.), war verdient. In der zweiten Hälfte war die Partie dann völlig offen, Burghausen ein paar Mal ganz nach dran am Ausgleich. Erst kurz vor dem Ende konnte Müller nach einem Schnitzer in der Wacker-Hintermannschaft mit dem 2:0 den Deckel drauf machen (87.).

Erste drei Punkte gab es derweil für den SV Heimstetten, der der Viktoria aus Aschaffenburg gleichzeitig die erste Saisonniederlage zufügte. Die Gäste aus Aschaffenburg gingen zwar mit der ersten Chancen in Führung (Niesigk per Kopf, 3.), Heimstetten aber antwortete eindrucksvoll und legte binnen zehn Minuten auf 3:1 vor: Zander (14.), Tunc (19.) und Riglewski (24.) waren die Torschützen. Entscheidend für die Punktverteilung an diesem Abend waren dann drei Minuten Mitte der zweiten Hälfte, in denen der SVH mit einem Doppelschlag auf 5:2 davonzog: Sehenswert dabei das 4:2, das Riglewski ins Kreuzeck setzte (73.). Gleich darauf besorgte Vrenezi aus 16 Metern das 5:2. Zuvor hatten die Aschaffenburger durch einen Dähn-Kopfball den 2:3-Anschlusstreffer hergestellt (51.).

Ansbach zu Gast beim kleinen Kleeblatt

Am Samstag dann geht es mit fünf Partien weiter: Auch wenn die Freude im Lager der SpVgg Ansbach nach dem Achtungserfolg gegen den FC Bayern München natürlich riesengroß und Chefcoach Christoph Hasselmeier in erster Linie "brutal zufrieden" mit seiner Mannschaft war, hat der Aufsteiger am Samstag schon die nächste Profi-Reserve vor der Brust. Die "Nullneuner" sind zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth II, das nach der herben 0:4-Pleite in Eichstätt sicherlich auf Wiedergutmachungstour sein wird. In Eichstätt musste die blutjunge Mannschaft von Petr Ruman gegen eine "Männermannschaft" Lehrgeld bezahlen.

Zwei Spiele, sechs Punkte und 7:1 Tore. Die SpVgg Unterhaching hat einen Start nach Maß hingelegt. Auf den 3:1-Auftaktsieg gegen Heimstetten ließ die Elf von Sandro Wagner einen ungefährdeten 4:0-Sieg in Illertissen folgen und unterstrich damit abermals ihre absolute Favoritenstellung in dieser Regionalliga-Saison. Gegen die zweite Garde des FC Augsburg soll am Samstagnachmittag der dritte Streich unter Dach und Fach gebracht werden. Einen Makel gibt es bei den Hachingern dennoch: Am Dienstagabend blamierte sich die SpVgg im Landespokal bei Bezirksligist Feuchtwangen (Mittelfranken), unterlag nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 3:5.

Reichlich Lob hatte derweil Christian Fiel für die Offensivabteilung seines 1. FC Nürnberg II nach dem 2:0-Achtungserfolg gegen die Würzburger Kickers übrig: "Wir haben heute gefühlt mehr Chancen herausgespielt als in der gesamten Vorsaison. Man hat gemerkt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die Bock hat." Dass aber auch die SpVgg Hankofen-Hailing, deren Partie in der vergangenen Woche abgesetzt wurde, nicht zu unterschätzen ist, hat dieser ebenfalls gegen die Würzburger Kickers beim 1:1 zum Ligaauftakt unter Beweis gestellt.

Nachdem die letzte Partie des TSV Rain/Lech aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls zweier Spieler des Vereins abgesagt worden war, geht es für die Mannschaft von Martin Weng am kommenden Samstag wieder um Regionalliga-Punkte. Der TSV Buchbach ist zu Gast im Georg-Weber-Stadion.

Vor allem in puncto Offensive stachen zuletzt der TSV Aubstadt und der VfB Eichstätt positiv hervor. Aubstadt bejubelte einen deutlichen 5:2-Erfolg in Pipinsried und Eichstätt ließ beim 4:0 gegen Fürth überhaupt nichts anbrennen. Am kommenden Samstag treffen beide Offensivreihen um 17 Uhr aufeinander.

Stadt-Derby im Grünwalder Stadion

Am Sonntag dann empfängt der FC Bayern München II den Drittliga-Absteiger Türkgücü München zum Top-Spiel des 3. Spieltages im Grünwalder Stadion. Beide Klubs eint dabei nicht nur das Grünwalder Stadion, dass sie sich in der Dreiecks-Beziehung mit den Münchner Löwen teilen müssen, sondern sogleich auch der sportliche Misserfolg am vergangen Wochenende. Während die kleinen Bayern auswärts beim Aufsteiger aus Ansbach leer ausgingen, war auch für die Mannschaft von Alper Kayabunar - trotz eines guten Auftrittes - bei Wacker Burghausen nichts zu holen.

Weil es der FV Illertissen am kommenden Samstag in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals mit dem FC Heidenheim zu tun bekommt, wurde das angesetzte Heimspiel gegen den FC Schweinfurt 05 kurzerhand auf Dienstag, den 9. August verschoben.