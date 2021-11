Furiose Darmstädter lösen St. Pauli oben ab - und der HSV nimmt Tuchfühlung auf

Zwei Topspiele am Samstag: Darmstadt überrollte St. Pauli in Halbzeit eins und grüßt von der Spitze, der HSV ließ Regensburg wenig Chancen. Am Freitag gewann Nürnberg in Sandhausen. Hannover und Paderborn trennten sich torlos.

Was sagt ihr dazu? Luca Pfeiffer heizt das Publikum am "Bölle" an. imago images/Jan Huebner

So manch einer rieb sich verwundert die Augen, als er das Pausen-Ergebnis am Böllenfalltor sah. St. Pauli, als Spitzenreiter nach Darmstadt gereist, war nach 45 Minuten bereits entzaubert. In der 6. Minute feierte Tietz seinen elften Saisontreffer nach einer Freistoßflanke von Pfeiffer, Manu legte in der 29. Minute nach. Damit nicht genug: Die Kiezkicker sahen diesmal bei einem doppelt verlängerten Einwurf ganz schlecht aus, Luca Pfeiffer war in der 39. Minute der Nutznießer. Zwei Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle, auch Pfeiffer hatte zum elften Mal in dieser Spielzeit zugeschlagen. In der zweiten Hälfte - St. Pauli wechselt vor Wiederanpfiff gleich viermal - gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen, Zählbares aber nicht. Es blieb beim 4:0 für die Lilien, die damit St. Pauli von Rang eins verdrängten. Das Nachholspiel gegen Sandhausen am Mittwoch haben die Hamburger aber noch in der Hinterhand.

Alidous Torpremiere bringt HSV auf Kurs

Auch beim zweiten Spitzenduell am Samstag gab's Höhepunkte satt zu sehen. Alidou (9.) und Glatzel (18., Kirschbaum parierte den Kopfball) setzten früh erste Duftmarken, ehe Reis mit einem satten Schuss ins kurze Eck zuschlug (31.). Regensburg antwortete prompt: Beste zog aus 19 Metern ab, das Leder schlug hinter Heuer Fernandes-Vertreter Johansson ein. Kurz nach Gimbers verletzungsbedingtem Ausfall wurde ein Treffer von Jatta wegen Abseits kassiert (42.), doch der HSV ging trotzdem noch mit der Führung in die Pause - Alidou feierte seine Torpremiere im deutschen Unterhaus. Und Hamburg legte im zweiten Abschnitt nach: Nach Foulspiel von Kennedy an Kittel im Strafraum schnappte sich der Gefoulte selbst den Ball und traf zum 3:1 (65.), in der 87. Minute machte Suhonen mit einem feinen Schlenzer alles klar. 4:1 - der HSV ist damit nur noch drei Punkte vom Spitzenduo um St. Pauli und Darmstadt entfernt.

Aue rückt Rostock auf die Pelle

In niederen Gefilden befinden sich Rostock und Aue, die sich ebenfalls nichts schenkten. Behrens scheiterte in der 6. Minute am Pfosten, auf der anderen Seite spielte Nazarov einen Traumpass auf Kühn, der zum 1:0 für Aue vollendete. Ein umstrittener Foulelfmeter (Strauss an Schumacher) brachte Rostock zurück ins Spiel, Verhoek verwandelte zum 1:1. Der Doppelschlag blieb den Hansestädtern aber verwehrt, Schumachers Tor wurde wegen Abseits zurückgenommen. In der 66. Minute war dann wieder Aue am Zug: Jonjic überwand Keeper Kolke mit einem Flachschuss, die Sachsen waren wieder in Front. Sekunden später verpasste Hochscheidt die Vorentscheidung zugunsten der Auer. Halb so wild, denn Aue ging trotzdem als Sieger vom Platz, obwohl Schreck bei einem Konter auf das verwaiste Rostocker Tor in der Nachspielzeit so ziemlich alles falsch machte. Die Auer liegen damit nur noch drei Punkte hinter den Hanseaten.

Nürnbergs Lucky Punch in Sandhausen

Gut gemacht, Jungs: FCN-Trainer Klauß herzt seine Torschützen imago images/Zink

Das zuletzt Corona-geplagte Sandhausen - das Spiel bei St. Pauli musste auf kommenden Mittwoch verschoben werden - konnte am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Hausherren bestimmten das Spiel, hatten aber ein Problem: Testroet gegen Mathenia (3.), Bachmann gegen Mathenia (15.), Esswein gegen Mathenia (25.) - das Team vom Hardtwald kam einfach nicht am Club-Keeper vorbei. Auch nach Wiederanpfiff gab's Chancen zu sehen. Der Club zeigte sich erstmals in Person von Möller Daehli (53.), im direkten Gegenzug verzog Ritzmaier aus bester Position. In der 66. Minute schlug dann der SVS doch noch zu: Höhn versuchte es aus der Distanz, Mathenia war wohl die Sicht verdeckt - das Leder schlug links unten ein. In der 83. Minute packte allerdings der eingewechselte Nürnberger den Hammer aus und traf fulminant zum 1:1. Und tatsächlich: Mit Schlusspfiff erzielte Shuranov das 2:1 für den Club und setzte damit den Lucky Punch.

Dreimal Aluminium und Rot für Hannovers Börner

Paderborn hatte in Hannover die Chance, mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Obwohl die Niedersachsen nur eines ihrer letzten sieben Spiele gewonnen hatten, legten sie los wie die Feuerwehr. Zweimal Beier (15., 29.) sowie Kerk (17.) hatten aussichtsreiche Gelegenheiten, auf der anderen Seite verfehlte Justvan das kurze Eck kurz vor der Pause denkbar knapp. Das gab offenbar Auftrieb beim SCP: Schallenberg (56.) und Srbeny (58.) scheiterten beide am glänzenden 96-Keeper Hansen. In der 67. Minute war Michel von Börner nur noch mit einer Notbremse zu stoppen. Rot für den Abwehrmann, den Freistoß aus 17 Metern setzte Justvan an den Pfosten. Auch Hannovers Joker Weydandt (73.) scheiterte am Aluminium, genauso wie erneut Pechvogel Justvan (76.).

Der 14. Spieltag im Überblick