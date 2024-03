Furiose Brignone fängt Hector noch ab - Gut-Behramis Kalkül geht nicht ganz auf

Der vorletzte Weltcup-Halt für die alpinen Frauen ist im schwedischen Are. Im vorletzten Riesenslalom der Saison bleibt das Rennen um die kleine Kristallkugel nach einem Husarenritt von Federica Brignone weiterhin offen.

Lara Gut-Behrami hat die kleine Kristallkugel in der Riesenslalom-Wertung noch nicht in Händen, der Schweizerin reichte im vorletzten Riesentorlauf im schwedischen Are ein dritter Platz hinter Federica Brignone und Sara Hector dafür nicht aus. Mit 745 Punkten ist sie von ihrer zuvor einzig verbliebenen Konkurrentin in der Disziplinwertung, Brignone (650 Zähler), zwar fast nicht mehr einzuholen, die Entscheidung aber vertagt.

Hector setzt mit Startnummer 1 die Bestzeit

Hector war mit der Startnummer 1 gleich vorneweg geprescht, die Lokalmatadorin erwischte eine gute Linie. Mit 0,61 Sekunden Vorsprung vor Gut-Behrami und 1,16 Sekunden vor Brignone hatte sich die Schwedin die beste Ausgangsposition für den zweiten Durchgang verschafft.

Brignones Husarenritt

In dem fuhr Brignone furios, riskierte alles und führte zunächst mit 1,47 Sekunden vor Landsfrau Marta Bassino. Gut-Behrami taktierte und reihte sich hinter der Italienerin ein. Nun galt es für Hector, die mit über einer Sekunde Vorsprung auf die Strecke ging. Auf der verkrampfte sie im unbedingten Willen, den Heimsieg zu holen, früh unterliefen ihr zwei Patzer. Die Schwedin verlor Hundertstel um Hundertstel, am Ende sprang "nur" Platz zwei heraus, der die Entscheidung in der Disziplinwertung auf das finale Riesentorlaufrennen verschiebt.

Lena Dürr schaffte es im Gegensatz zu Emma Aicher, die den zweiten Durchgang knapp verpasste, als 23. in den zweiten Lauf und wurde am Ende 24.

