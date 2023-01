Furchtlose Niemeier "will Revanche" gegen Swiatek - Bei Zverev waren sieben Bänder durch

Die Australian Open öffnen ihre Türen - und zwei deutsche Akteure stehen gleich im Fokus.

Jule Niemeier peilt bei den Australian Open selbstbewusst eine Überraschung gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen an. "Die Auslosung ist natürlich sehr schwierig. Ich habe in New York schon gegen sie gespielt und ihr einen Satz abgenommen", sagte die deutsche Nummer eins bei Eurosport vor der Partie am Montag (9 Uhr/Eurosport): "Ich will natürlich eine Revanche und das Match gewinnen."

Australian Open Die Spiele der Deutschen in Melbourne

Bei den US Open hatte die Dortmunderin bei der 6:2, 4:6, 0:6-Niederlage im Achtelfinale zeitweise groß aufgespielt, aber dann mit schwindenden Kräften letztlich doch der späteren Turniersiegerin gratulieren müssen. "Man hat gesehen, wie intensiv das Spiel war, wie hart", sagte Swiatek mit Blick auf das erneute Duell: "Es wird sicher nicht einfach."

Favoritin mit Fragezeichen: Das Damenfeld der Australian Open im Check

Sieben Bänder gerissen: Zverevs Fußverletzung schwerer als bekannt

Einfach wird es wohl auch kaum für Alexander Zverev. Wie erst jetzt bekannt wurde, war die Fußverletzung des Olympiasiegers übrigens schwerer als in der Öffentlichkeit weitestgehend bekannt. "Es wurde immer berichtet, es seien drei Bänder gerissen. Es waren aber sieben, von denen drei operiert wurden", sagte der 25-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag".

Die Bänder seien zwar nach sieben Wochen wieder verheilt gewesen, aber es hätten sich Knochen-Ödeme gebildet. "Das wurde mir aber so nicht kommuniziert, daher begann ich aus heutiger Sicht zu früh mit der Reha und dem Training, wodurch diese Ödeme schlimmer wurden", berichtete Zverev.

Der Hamburger war beim French-Open-Halbfinale gegen den spanischen Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal mit dem Fuß umgeknickt, danach musste er rund sieben Monate pausieren. Bei den Australian Open kehrt Zverev auf die Grand-Slam-Bühne zurück, zum Auftakt wartet in dem Qualifikanten Juan Pablo Varillas aus Peru am Dienstag (nicht vor 7 Uhr MEZ) eine machbare Aufgabe.

Djokovic oder doch ein anderer? Die Favoriten der Australian Open im Check