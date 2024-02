Funkels Devise: "Ärmel umkrempeln und den Platz umpflügen"

Der 1. FC Kaiserslautern ist Friedhelm Funkel in seiner Zeit als Spieler ans Herz gewachsen. Das wurde bei seiner Vorstellung als neuer Trainer deutlich. Gute Nachrichten hatte er für alle Trainingskiebitze und Autogrammjäger.

Um 15.55 betrat Friedhelm Funkel unter dem Applaus von hunderten Anhängern das erste Mal in den Trainingsklamotten des FCK den Platz. Nach und nach trudelten weitere Fans ein, die sich Funkels Premiere nicht entgehen lassen wollten, in der Spitze über 1000. Nachdem im Anschluss alle Autogrammwünsche erfüllt waren, saß er knapp zwei Stunden später erstmals vor der Presse und sprach über ....

... seinen Empfang und die hohe Erwartungshaltung: "Vom Heiland sind wir alle ganz schön weit von entfernt. Aber es ist natürlich schön, wenn man nach all den Jahren zurückkommt und einen die Leute nicht vergessen haben. Es ist über 40 Jahre her, wir hatten große Spiele und das haben die Menschen nicht vergessen. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Verantwortung haben wir sowieso. Wir müssen in den verbleibenden 13 Spielen viele Punkte holen. Um nichts anders geht es."

... über seine Rückkehr auf die Fußballbühne: "Ich habe das vor ein paar Wochen schon einmal gesagt. Als ich wieder häufiger die Spiele in der 1. und 2. Liga besucht habe und ich als Experte einige Male wieder am Spielfeldrand war, habe ich gespürt, dass das Feuer wieder entfacht ist, dass ich wieder Lust habe, eine Mannschaft zu trainieren. Als die Anfrage vom FCK kam, musste ich nicht lange überlegen. Vom Namen und seiner ganzen Ausstrahlung ist der FCK ein Verein, zu dem ich auch aufgrund meiner Vergangenheit nicht nein sagen konnte. Wolfgang, mein Bruder, hat hier auch viele Jahre erfolgreich gespielt. Das hat uns immer mit dem FCK verbunden und das wird auch immer so sein."

... über die Fans: "Der FCK ist ein besonderer Verein mit besonderen Fans. Das habe ich vor 40 Jahren gespürt und das hat man auch in den letzten Spielen gesehen. Die Menschen hier in der Region lieben den Verein. Es ist für die Mannschaft eine Pflichtaufgabe, den Fans etwas zurückzugeben. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Ich möchte der Mannschaft helfen, dass wir mit den Fans punkten. Nicht nur zuhause, aber es wird ganz wichtig, hier auf dem Betzenberg mehr Spiele zu gewinnen als zuletzt. Die Fans sind ein großes Faustpfand, das müssen wir nutzen. Es war hier immer so, dass die Leute sehen wollen, dass die Mannschaft alles in die Waagschale wirft, kämpferisch und läuferisch."

... über den großen Andrang beim Training: "Die Mehrheit der Trainingseinheiten wird öffentlich sein. Ich finde, dass wir den Fans die Gelegenheiten geben müssen, die Jungs zu sehen. Ich habe glaube ich 20 Minuten gebraucht, bis ich eben hier war. Das sage ich den Jungs immer: Das ist doch eine Freude, wenn du mit einer Unterschrift, Menschen glücklich machen kannst. Wo gibt es das denn noch? Das ist so toll. Da bleibe ich auch eine Stunde stehen, um die Fans zufriedenzustellen. Ich kann das nicht ab, wenn Spieler an Fans vorbeigehen, die ein Autogramm haben wollen."

... über die Aussicht, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen: "Ich muss ehrlich sagen: Das interessiert mich im Moment überhaupt noch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin: Da habe ich gestern gar nicht dran gedacht, als wir miteinander gesprochen haben. Es geht mir nur darum, in der 2. Liga die Klasse zu halten. Es ist ganz toll, dass der FCK im Halbfinale steht, aber das ist noch weit weg. Ich werde bis dahin sicher nicht über dieses Spiel sprechen und will auch nicht, dass die Jungs das machen."

... wo er ansetzen möchte: "Ich habe sehr viel Erfahrung und weiß, wie ich der Mannschaft das ein oder andere vermitteln kann. Gerade in den Heimspielen hier müssen wir anders auftreten. Ich weiß noch nicht genau wie das aussehen soll, dafür bin ich zu kurz mit der Mannschaft zusammen. Ich hatte erst eine Trainingseinheit. Ich werde in die Mannschaft hineinhören, werde viele Gespräche führen. Natürlich muss ich noch einige Spieler kennenlernen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Klar ist aber: Wir müssen in den Spielen mehr Feuer auf den Platz bringen."

... über die 43 Gegentore: "Der FCK hat die meisten Gegentore der Liga bekommen, da müssen wir als allererstes ansetzen. Wie genau, werde ich mir in den nächsten drei Tagen überlegen. Alle Mannschaften, die so viele Gegentore bekommen, haben in der Tabelle ein Problem. Wir haben offensiv gute Spiele, wir haben schnelle Spieler. Spieler, die die schnellen Spieler gut einsetzen können, die Standardsituationen brandgefährlich ausüben können. Da muss ich den richtigen Mix finden."

... über eine Erfolgsgarantie unter ihm als Trainer: "Eine Garantie gibt es im Fußball nicht, das weiß ich. Wenn du so eine Aufgabe annimmst, bist du aber davon überzeugt, dass die mannschaftliche Qualität ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere Angebot abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht gegeben waren, das zu schaffen."