Funkels Credo: "Fußball ist keine Zauberei"

Nach zehn Niederlagen aus den vergangenen zwölf Ligaspielen wollen die Roten Teufel in Nürnberg mit neuem Coach in die Erfolgsspur zurückkehren. Auch mit einem Spieler in der Startelf, der längst ausgemustert war?

Würde Cristian Fiel in seinem Trainerkämmerlein sitzen und sich denken, der 1. FC Kaiserslautern wolle ihn und den gesamten 1. FC Nürnberg veräppeln, könnte man dem 43-Jährigen dies nicht übel nehmen. Zum zweiten Mal in dieser Saison nämlich debütiert ein Fußball-Lehrer in Diensten der Roten Teufel gegen die Franken. Im Achtelfinale des DFB-Pokals Anfang Dezember, das die Elf aus der Pfalz mit 2:0 gewann, hieß der neue sportliche Chefanweiser Dimitrios Grammozis. Nun, am 22. Spieltag der aktuellen Zweitliga-Saison, feiert Friedhelm Funkel seine Premiere, wenn beide Teams am Sonntag (ab 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Max-Morlock-Stadion die Klingen kreuzen.

Auf was also muss Fiel sich einstellen? Vermutlich darauf, dass die Roten Teufel mit einer Viererabwehrreihe auflaufen. Hundertprozentig festgelegt habe er sich noch nicht, sagte Friedhelm Funkel am Freitag anlässlich der Spieltagspressekonferenz, man könne mit der Mannschaft verschiedene Varianten spielen, "aber das ist auf jeden Fall eine Option". Auch was die Besetzung der einzelnen Positionen anbelangt, befindet Funkel sich in der Findungsphase. Ein "Grundgerüst" freilich habe er im Kopf.

Teamplayer oder Eigenbrötler?

Vier Einheiten absolvierte Funkel bislang mit der Mannschaft. Alle Spieler hätten "ordentlich trainiert". Das jedoch sei immer so, wenn es gelte, sich einem neuen Trainer zu präsentieren. Da seine Schützlinge brennen und in Hendrick Zuck (Kreuzbandriss), Philipp Hercher (Hüftprobleme) und Frank Ronstadt (Beschwerden im Oberschenkel) nur drei Profis fehlen, muss der 70-jährige Funkel knifflige Entscheidungen treffen. "Du kannst als Trainer nicht immer gerecht sein, ich habe auch nicht immer eine Begründung und manchmal Bauchschmerzen", betont Funkel. Der eine oder andere seiner Spieler werde unglücklich sein, wenn er daheim bleiben müsse. Gerade dann aber gelte es, das Votum des Trainers zu akzeptieren und seinen Teamgefährten Respekt zu zollen. "Dann kann ich zeigen, dass ich ein Teamplayer bin und kein Eigenbrötler."

Im Angesicht von zehn Niederlagen aus den zurückliegenden zwölf Ligaspielen ist es eine der epochalsten Aufgaben Funkels, die Mannschaft mit neuem Selbstvertrauen zu düngen. "Ich bin ein optimistisch aufgestellter Trainer und Mensch", sagt er, "ich verlange nichts, was die Mannschaft nicht leisten kann." Fehler könnten passieren, das wisse niemand besser als er.

Nicht tolerabel sei allerdings, wenn es an Willenskraft, Hingabe, Zusammenhalt und Robustheit mangle. Letztere dürfe sich auch mal in der Wahl der Mittel äußern. "Je weiter ich vom eigenen Tor weg bin, desto größer kann das Risiko sein. Man kann nicht jede Situation von hintenraus spielerisch lösen. Das kann höchstens Manchester City und vielleicht drei, vier andere Mannschaften. Bei mir darf man auch mal einen Ball nach vorne kloppen." Selbstbewusst sollten seine Spieler agieren, nicht ängstlich. "Die Jungs müssen an sich glauben. Nur dann können sie erfolgreich sein", sagt Funkel.

Kaffee, Kuchen, intensive Dialoge

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. So ist der 1. FC Kaiserslautern schon am Freitag um 14 Uhr vom Fritz-Walter-Stadion aus gen Nürnberg gerollt. Funkel will vor Ort viele weitere Gespräche mit seinen Schützlingen führen, "bei einer Tasse Kaffee und vielleicht auch mal einem Stückchen Kuchen" in seine neue Mannschaft hineinhorchen, Schwingungen aufnehmen und das Bild über den mentalen Zustand zu Ende zu zeichnen.

Auch mit Philipp Klement wird Funkel vermutlich in den Dialog treten. Der 31-jährige Spielmacher, der unter Funkels Vorgänger Dimitrios Grammozis nicht mal mehr im Kader stand und in dieser Saison insgesamt nur auf 236 Einsatzminuten kommt, zählt mit Gewissheit zur Belegschaft, wie Funkel bestätigte. "Was vorher war, interessiert mich nicht", sagte der Trainer, "er hat wie alle anderen engagiert trainiert. Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist. Man muss sehen, wie sich in Zukunft alles entwickelt." In der Vorsaison erlebte Klement beim Rückrundenspiel in Nürnberg eine Sternstunde im Dress des FCK. Vom damals amtierenden Trainer Dirk Schuster eingewechselt, initiierte er beim 3:3 den ersten Kaiserslauterer Treffer, schlug die Flanke zum 3:2-Anschlusstor durch Julian Niehues und markierte den Endstand mit einem direkt verwandelten Freistoß selbst.

Wiedersehen mit Andersson und Horn

Für Funkel kommt es im Frankenland zu einem Wiedersehen mit Sebastian Andersson und Jannes Horn. Beide spielten eine gewaltige Rolle, als der weiland von Funkel trainierte 1. FC Köln Ende Mai 2021 bei Holstein Kiel das Relegationsrückspiel mit 5:1 gewann und nach einem 0:1 im ersten Duell in der Bundesliga verblieb. Andersson, in der Saison 2017/18 auch für den FCK aktiv, erzielte zwei Tore. "Er und Horn waren meine entscheidenden Leute in Kiel", erinnert sich Funkel.

Apropos entscheidend: Der Trainerveteran glaubt aus dem Überraschungseffekt gegenüber seinem Kollegen Fiel und dem 1. FC Nürnberg keinen großen Vorteil ziehen zu können. "Ich denke, das wird immer ein bisschen übertrieben", sagt Funkel: "Die Trainer kennen sich untereinander, und Fußball ist keine Zauberei." Die Fans sehen in ihm allerdings schon jetzt einen Magier.