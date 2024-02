Funkel nach misslungenem Heimdebüt: "Habe schon andere Situationen mit Mannschaften gehabt"

0:4 im Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC. Sein erstes Heimspiel auf dem Betzenberg hatte sich Trainer Friedhelm Funkel anders vorgestellt. Dennoch strahlt er Zuversicht aus.

Sein erstes Heimspiel als FCK-Trainer und sofort das Südwest-Derby vor der Brust: Durch die 0:4-Niederlage gegen den Karlsruher SC misslang Friedhelm Funkels erster Auftritt auf dem Betzenberg jedoch völlig. Für den 70-Jährigen, der mit den Roten Teufeln vergangene Woche noch einen Punkt in Nürnberg geholt hatte, ein "bitterer" Spielverlauf.

Nachdem der Trainer in einem "für die Zuschauer zähen Spiel" eine ordentliche erste Hälfte seiner Mannschaft gesehen hatte, brach der FCK in Durchgang zwei komplett auseinander. Knackpunkt dafür sei das 0:1 gewesen, das kurz nach der größten Kaiserslauterer Chance durch Marlon Ritter fiel. "Das war wirklich wie ein Nackenschlag für uns", bezeichnete Funkel das Tor von Marvin Wanitzek auf der Pressekonferenz nach der Partie.

FCK fehlt die Stabilität - und steht vor wichtiger Aufgabe in Rostock

Seine neue Mannschaft habe aktuell "noch nicht die nötige Stabilität" und habe sich "eiskalt auskontern lassen", bemängelte der Trainer-Routinier, hob aber auch die Effizienz der Gäste hervor, die aus seiner Sicht "nicht viel mehr Torchancen" als der FCK gehabt hätten. Kapitän Jean Zimmer kritisierte: "Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, die Zweikämpfe so zu führen, wie wir wollten."

Dementsprechend stehen die Pfälzer nach dem prestigeträchtigen Derby wie so oft in den letzten Wochen und Monaten mit leeren Händen da. Funkel lässt sich von seiner ersten Niederlage in der Verantwortung aber nicht aus der Ruhe bringen und verweist auf seine Erfahrung im Trainergeschäft: "Ich habe schon andere Situationen mit Mannschaften gehabt, die genauso bitter waren oder teilweise noch bitterer", betonte der ehemalige Spieler der Lauterer, und strahlte gleichzeitig schon wieder Zuversicht aus vor dem so wichtigen Kellerduell in Rostock am nächsten Spieltag: "Ich bin überzeugt, dass wir nächste Woche eine andere Mannschaft sehen werden, als in der 2. Halbzeit."

Mit welchem Personal er die kommende Aufgabe nach der herben Derby-Klatsche angehen will, wolle er in der kommenden Trainingswoche beobachten und schauen, "welche Spieler wir dahinkriegen, in Rostock selbstbewusst aufzulaufen."