Funkel: "Mit Friede, Freude, Eierkuchen erreicht man keine Ziele"

Der 70-jährige Trainer-Routinier Friedhelm Funkel sucht verzweifelt nach Führungsspielern. Noch hat er keinen gefunden. Abwehrspieler Kevin Kraus verbreitet sachten Optimismus. Er weiß um den Ernst der Lage.

Friedhelm Funkel erzählt nicht gerne von früher. Aber manchmal dient die gute alte, von vielen Fans des älteren Semesters idealisierte Zeit als Exempel für eine Herangehensweise, die von den Spielern des 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf dringend abgerufen werden muss. So also hob der 70-jährige Cheftrainer am Donnerstag anlässlich der Spieltagspressekonferenz vor der Partie bei Hansa Rostock (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) zu einer kleinen Reminiszenz an. "Wenn du früher im Training an einem Werner Melzer, einem Hans-Günter Neues, Wolfgang Wolf oder Hans-Peter Briegel vorbeikommen wolltest, dann ging das nicht so einfach. Da war das Knie auf Augenhöhe, hätte ich fast gesagt. Da rappelte es mal so richtig."

Freilich wünscht Funkel sich nicht, dass die Gangart in den Übungsstunden "seiner" Roten Teufel größere Verletzungen provoziert. Getreu dem Motto aber, dass man eben so spiele, wie man trainiere, dürfe es schon auch mal schmerzen. "Mehr Körperlichkeit würde uns allen guttun", sagt Funkel, "ich habe eine richtig brave Mannschaft."

Wer eckt an, wer haut auf den Tisch?

Eine Mannschaft, die offenkundig ein weiteres Problem aufweist: Es mangelt ihr an Führungskräften. Hatte Funkel bei den meisten seiner Stationen nach eigener Erzählung keinerlei Probleme, relativ schnell jene herauszudeuten, die voranschreiten, ist ihm dies in Kaiserslautern bisher noch nicht gelungen. Spieler, die im Teamkreis auch mal anecken, die auf den Tisch hauen, die es in Kauf nehmen, unangenehme Momente zu provozieren - sie werden verzweifelt gesucht. "Mit Friede, Freude, Eierkuchen kann man keine Ziele erreichen", weiß Funkel. Dem erfahrenen Fußball-Lehrer ist obendrein nicht entgangen, dass seine Elf Nachholbedarf in puncto Physis besitzt. "Ich habe erkannt, dass wir mehr tun müssen", sagt er. Schlamperei im Fitnessbereich? "Wir müssen mehr machen, alles andere können Sie sich zusammenreimen."

So wie gegen Karlsruhe dürfen wir kein Spiel mehr verlieren." Friedhelm Funkel

Der Terminplan der 2. Liga weist für dieses Wochenende erst den 24. Spieltag aus, der FCK allerdings befindet sich längst in der Crunchtime. Fünf Punkte aus den zurückliegenden 14 Spielen spülten das Pfälzer Fußball-Ensemble hinunter auf den 16. Tabellenplatz, eine Niederlage in Rostock wäre gleichbedeutend mit dem Abdriften auf einen direkten Abstiegsrang.

Die Bringschuld ist groß

Viele Anhänger sorgen sich und stellen verängstigt die Frage, wie eine Mannschaft, die sich schon in einem Derby wie dem gegen den Karlsruher SC gehen lasse und 0:4 gedemütigt werde, überhaupt wiederauferstehen könne. Die Bringschuld wird von Woche zu Woche größer. Die Anspannung wächst unerbittlich. Funkel glaubt bei noch keinem seiner Profis festgestellt zu haben, dass er der Aufgabe mental nicht gewachsen sein könnte. Um dies zu hundert Prozent beurteilen zu können, müsse er seine Spieler aber noch besser kennenlernen. "Der Kopf ist immer mitentscheidend", sagt Funkel, "die Frustration bei uns war sehr, sehr groß."

Die Trainingleistungen und die gemeinsamen Gespräche deuteten für ihn darauf hin, dass seine Spieler ihre Lehren gezogen hätten. Aussagekräftig sei dies aber nur bedingt. "Man kann viel reden, entscheidend ist immer noch auf dem Platz, wie Otto Rehhagel einmal sagte. So wie gegen Karlsruhe dürfen wir kein Spiel mehr verlieren."

Kraus: An Kleinigkeiten aufrichten

Bedeutender noch als seine taktischen Vorgaben seien Emotion und Einstellung. Natürlich, so Funkel, müsse sich auch das inidviduelle Verhalten auf dem Rasen verändern. Der FCK kassiert Gegentreffer oft nach demselben Muster, zum Beispiel nach Steilpässen. So kam der Karlsruher SC zu seinem ersten und dritten Treffer durch Marvin Wanitzek und Paul Nebel. "Das muss sich grundlegend ändern", sagt Funkel, "wir müssen einfach besser zum Gegner stehen."

Fehlen werden dem FCK Hendrick Zuck (Reha nach Kreuzbandriss) und Philipp Klement (Oberschenkelverletzung). Frank Ronstadt und Philipp Hercher sind in Teile des Mannschaftstraining integriert, spielen für den Kader allerdings ebenso keine Rolle. Sie alle werden daheim vor den TV-Apparaten zittern. Kevin Kraus, seit 2018 im Klub und neben Zuck dienstältester Spieler des FCK, versucht Optimismus zu verbreiten. "Wir müssen uns an Kleinigkeiten hochziehen. Wir haben viele Spieler, die diese Situation schon hatten: dass man mit dem Rücken zur Wand steht. Wir haben trotzdem eine gefestigte Mannschaft", sagt er. Was zu beweisen wäre. Friedhelm Funkel kündigte schon direkt nach der Schmach gegen den Karlsruher SC an, genau hinsehen zu wollen, auf wen er an der Ostsee bauen kann. Auch für Kraus ist klar: "In Rostock steht sehr, sehr viel auf dem Spiel."