Funkel: "Du hast keine Chance, also nutze sie"

Der 1. FC Kaiserslautern wandelt als Vorletzter am Abgrund. Als krasser Außenseiter gehen die Pfälzer am Samstag in das schwere Auswärtsspiel bei Ligaprimus Holstein Kiel. Coach Friedhelm Funkel versprüht dennoch oder gerade deshalb Hoffnung.

Es geht ins erste von vier "Alles-oder-nichts-Spielen": Friedhelm Funkel gastiert mit Lautern in Kiel. IMAGO/Eibner