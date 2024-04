Funkel: "Ache ist nicht nur eine Option. Er kann spielen"

Der Finaleinzug im DFB-Pokal ist perfekt, nun wartet wieder der Liga-Alltag: Der 1. FC Kaiserslautern tritt am Samstag zum schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV an. Ein Hoffnungsträger kehrt zurück.

Die Freude über das 2:0 in Saarbrücken und den damit verbundenen Einzug ins DFB-Pokalfinale, wo Leverkusen nach dem 4:0 gegen Düsseldorf wartet, war natürlich riesig am Betzenberg. Auch bei FCK-Coach Friedhelm Funkel: "Wenn man gewinnt, ist das immer ein positiver Schritt, egal in welchem Wettbewerb. Auch war wichtig, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Aber was am 25. Mai sein wird, ist aktuell vollkommen nebensächlich."

Der 70-Jährige richtete den Blick stattdessen auf das Tagesgeschäft: "Wir nehmen den Erfolg aus Saarbrücken mit, aber seit gestern spielt der Pokal überhaupt keine Rolle mehr und der Fokus liegt nur auf der Partie in Hamburg." Schließlich ist die aktuelle Lage bedrohlich, als Tabellen-16. brauchen die Pfälzer im Abstiegskampf jeden Punkt.

Die Belastung des Pokalspiels spielt keine Rolle. Wir sind Vollprofis und können ohne Probleme eine englische Woche spielen. Friedhelm Funkel

Nachwirkungen aufgrund des Pokalauftritts befürchtet der Trainer-Routinier, der sein Team "gut vorbereitet" sieht, nicht: "Die Belastung des Pokalspiels spielt keine Rolle. Wir sind Vollprofis und können ohne Probleme eine englische Woche spielen. Natürlich war das Spiel anstrengend, aber mit dem Sieg im Rücken hat die Mannschaft gestern und heute gut trainiert."

Mit dem HSV, der als Vierter aktuell einen Zähler Rückstand auf Düsseldorf und den Relegationsplatz hat und selbstredend auch keine Punkte zu verschenken hat, warte ein starker Gegner mit einem "personell sehr gut aufgestellten Kader". Funkel weiß zudem über die gefährliche Offensive der Hanseaten, auch wenn deren Toptorjäger Robert Glatzel verletzt fehlen wird. Deshalb gelte, dass man "natürlich stabil stehen müsse" und trotz des Hauptaugenmerks auf die Defensive "nicht nur abwartend spielen, sondern situationsbedingt auch mal früher angreifen" wolle.

Spielt Ache von Beginn an?

Mit welcher Startelf, hat Funkel bei den Roten Teufeln noch nicht entschieden: "Ich überlege, die Aufstellung auf zwei, drei, vier Positionen zu verändern." Auch wenn es der Coach nicht explizit sagte, ein Personaltausch liegt auf der Hand und betrifft den mit 14 Treffern gefährlichsten und schmerzlich vermissten Angreifer des FCK: "Ragnar Ache ist nicht nur eine Option für Samstag. Er kann spielen."

Funkel ist voller Vorfreude, "die Stimmung wird herausragend sein". Auch wegen des Supports der eigenen Fans, was der gebürtige Neusser ausdrücklich herausstellte: “Wenn ich höre, dass von unseren Fans wieder rund 6.000 Fans nach Hamburg fahren, ist das überragend. Diese Unterstützung kann im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend sein."