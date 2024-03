"Fundierte Kenntnis des Frauenfußballs": Dedes beerbt Lerch als TSG-Trainer

Seit Mitte Februar stand fest, dass Stephan Lerch seine Doppelfunktion bei der TSG Hoffenheim im Sommer aufgeben und nur noch als Sportlicher Leiter fungieren würde. Nun ist der Name des neuen Trainers bekannt.

Noch bis zum Sommer arbeitet Theodoros Dedes als Co-Trainer für den Männer-Drittligisten Waldhof Mannheim, dann kehrt er in den Frauenfußball zurück. "In den vergangenen zwei Jahren konnte ich als Co-Trainer in Mannheim unter verschiedenen Trainern weitere Erfahrungen sammeln, die mich in meiner persönlichen Entwicklung noch einmal weiter vorangebracht haben", sagt Dedes in der Hoffenheimer Pressemitteilung. Er habe "immer den Wunsch" gehabt, wieder als Cheftrainer zu arbeiten.

Diese Chance bietet sich dem 34-Jährigen nun bei der TSG, wo er einen zur neuen Saison gültigen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. "Theodoros hat uns in allen Gesprächen beeindruckt", sagt Stephan Lerch, der seine Doppelfunktion nach dieser Saison beendet und nur noch als Sportlicher Leiter fungieren wird: "Für Theodoros sprach neben seinem enormen Ehrgeiz seine fundierte Kenntnis des Frauenfußballs. Er hat in Meppen sehr erfolgreich gearbeitet und kennt die Liga."

Zwischen 2019 und 2022 schaffte er mit den Emsländerinnen zweimal den Aufstieg in die Bundesliga und stieg einmal aus ihr ab, formte dabei Akteurinnen wie die neue Nationalspielerin Vivien Endemann (inzwischen bei Wolfsburg).