Fulminanter Odermatt gewinnt noch: "Du Hundling!"

Weltcup-Dominator Marco Odermatt leistete sich im 1. Lauf beim Riesenslalom in Schladming noch einen Patzer, ehe er in Durchgang zwei aufdrehte und Manuel Feller abfing. Alexander Schmid fiel indes zurück.

Alexander Schmid mischt auf seiner Comeback-Tour nach wie vor in der erweiterten Weltspitze mit. Der Parallel-Weltmeister fuhr beim Weltcup-Riesenslalom in Schladming auf einen ordentlichen elften Platz und sammelte auch im fünften Rennen nach seinem Kreuzbandriss Punkte. "Ich bin auf dem richtigen Weg, passt schon", sagte der 29-jährige Allgäuer.

Von Seriensieger Marco Odermatt trennten Schmid bei schwierigen, weil wechselhaften und teils extrem eisigen Bedingungen auf der Planai 1,54 Sekunden. Das "Stockerl" war für den 29-Jährigen beim Night Race in Österreich 1,19 Sekunden weg.

Auf Stenmarks Spuren

Während Schmid im Finale vier Plätze einbüßte, zeigte Odermatt eine famose Aufholjagd von Rang elf nach ganz vorne. "Du Hundling!", rief Lokalmatador Manuel Feller dem Schweizer im Ziel zu, der den Führenden des ersten Laufs um 0,05 Sekunden bezwang. Für den Weltcup-Dominator war es der achte Sieg und der 22. Podestplatz in seiner Spezialdisziplin hintereinander. Eine längere Erfolgsserie im Riesenslalom gab es bislang im Weltcup nur vom schwedischen Altstar Ingemar Stenmark, der von 1978 bis 1980 sogar 14 Riesentorläufe nacheinander für sich entschied.

"Das ist ein spezieller Sieg aus einer ganz anderen Ausgangslage. Das zeigt, dass man nie aufgeben darf und auf das Beste hoffen darf", kommentierte Odermatt seinen Triumph. "Ich hatte Anfang der Saison Pech mit den Hundertsteln, jetzt das Glück. Im Leben gleicht sich immer alles aus. Es ist schon cool, mal aus dem Ziel ein bisschen das Rennen mitzuverfolgen."

Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+0,29). Der frühere Weltcupsieger Stefan Luitz (57.) verpasste das Finale der besten 30 Fahrer ebenso wie Anton Grammel (44.) und Jonas Stockinger (55.) und Fabian Gratz (31), dem nur drei Hundertstelsekunden fehlten.

Am Mittwoch (17.45/20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht in dem WM-Ort von 2013 der traditionelle Nachtslalom an. Linus Straßer geht dabei nach seinem Triumph beim Torlauf von Kitzbühel am Sonntag als Mitfavorit in das Rennen; der Münchner hatte das Flutlicht-Event 2022 schon einmal gewonnen.

