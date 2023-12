Fulminante Deutsche und ein Sing-Star: Was im Ally Pally bisher geschah

Halbzeit bei der Darts-WM. Im Alexandra Palace gab es starke Deutsche und wie so oft viele Überraschungen zu sehen. Und womöglich den neuen Darts-Superstar.

64 Matches im "Ally Pally" sind gespielt, 31 noch zu absolvieren. Welche Erkenntnisse hat die Darts-WM bislang geliefert?

Zum einen, dass mal wieder haufenweise gesetzte Spieler nach Weihnachten gar nicht mehr anzureisen brauchen. Kim Huybrechts (31. der Setzliste), Callan Rydz (30), José de Sousa (25), Josh Rock (23), Andrew Gilding (20), Dimitri Van den Bergh (15), James Wade (13), Dirk van Duijvenbode (12), Danny Noppert (7), Nathan Aspinall (6) und Peter Wright (4) - alle raus.

Aspinall kommt nicht auf Touren, Smith beinahe zu spät

Überraschungen sind bei Weltmeisterschaften eher die Regel als die Ausnahme. Nicht die Anzahl der Legs entscheidet schließlich bei der WM, sondern die der gewonnenen Sätze. Dadurch können Außenseiter leicht nochmal die Kurve bekommen. Bestes Beispiel ist Florian Hempel, der aus nahezu aussichtsloser Lage die Partie gegen Van den Bergh noch drehte.

Und: In den ersten Runden reichen drei Sätze zum Sieg. Wer da nicht gleich hellwach ist, dem winkt nach euphorischem Walk-on ein deprimierender Walk-off - frag nach bei Aspinall, der am Samstag von Ricky Evans geradezu überrollt wurde. "The Rapid" hatte den Vorteil, dass er - im Gegensatz zum gesetzten "The Asp" - bereits ein Erstrundenspiel bestritten hatte. Ein Vorteil, den beinahe auch der krasse Außenseiter Kevin Doets gegen den amtierenden Weltmeister Michael Smith genutzt hätte. Der Niederländer hatte nur wenige Stunden vor dem Duell sein Erstrundenmatch gegen Stowe Buntz gewonnen, der Bully Boy hingegen einen Kaltstart hinlegen müssen. Smith kam nach 1:2-Satzrückstand gerade noch rechtzeitig auf Touren.

Der "Mann für die Comebacks" und ein cooler Pikachu

Weniger überraschend ist das starke Abschneiden der Deutschen. Lediglich Dragutin Horvat musste die Segel bislang streichen, ein Quartett ist weiterhin dabei. Fünf deutsche WM-Teilnehmer waren bereits ein Rekord, vier in der dritten Runde sind es ebenso.

Spektakulär war vor allem der Auftritt von Florian Hempel, der sich das WM-Ticket auf den letzten Drücker gesichert hatte. Nach 0:2-Rückstand gegen Van den Bergh und drei Matchdarts gegen sich drehte er die Begegnung und sicherte sich dadurch auch noch die Tour Card für das Jahr 2024. "Ich bin der Mann für die Comebacks", sagte der Wahl-Kölner nach der Partie. Am Donnerstag wartet mit Stephen Bunting allerdings eine Mammutaufgabe, der Engländer glänzte in seinem ersten Match mit einem Average von bei dieser WM bislang unerreichten 107,28.

Und Ricardo Pietreczko? Der Nürnberger ließ auf große Worte ("Mein größter Favorit bin ich") bislang Taten folgen. Beim Erstrundenmatch des WM-Debütanten half die verunsicherte Gegnerin Mikuru Suzuki beim 3:0-Erfolg noch ein wenig mit. Gegen Rydz, immerhin Viertelfinalist bei der WM 2022, wirkte "Pikachu" aber genauso locker und gewann verdient mit 3:2. Neben seiner Unbekümmertheit macht vor allem die Checkout-Quote Hoffnung, dass ihm gegen den WM-Mitfavoriten Luke Humphries am Donnerstag eine kleine Sensation gelingen könnte. Gegen Suzuki waren es 50 Prozent, gegen Rydz sogar 54,55.

Gabriel Clemens (3:1 gegen Man Lok Leung) und Schindler (3:1 gegen Jermaine Wattimena) trotzten unterdessen dem Favoritensterben und müssen ihre ordentliche Leistungen beide am 27. Dezember bestätigen. Zunächst trifft Schindler auf Scott Williams, Clemens bekommt es direkt im Anschluss mit dem Weltranglisten-Elften Dave Chisnall zu tun. Auch dann werden wieder haufenweise deutsche Schlachtenbummler, die mit simplem Liedgut à la "Eine Straße, viele Bäume, ja das ist eine Allee" für Stimmung sorgen, im Ally Pally zu sehen sein. Dass sie von Jahr zu Jahr zahlreicher werden, stößt übrigens in London nicht bei jedem auf Begeisterung.

Luke Littler: Ein 16-Jähriger rockt die Darts-Welt

Für Euphorie sorgt dafür gerade bei den Engländern Luke Littler. Bei den Buchmachern lief der 16-Jährige vor WM-Beginn unter ferner liefen. Inzwischen lautet die Quote 1:10, nur Michael van Gerwen, Humphries und Gerwyn Price werden höher gehandelt als er.

Das lag vor allem am Auftaktmatch des Junioren-Weltmeisters. Littler fertigte Christian Kist mit 3:0 ab und ging danach erstmal einen Döner essen, Fotos von seinem Siegesmenü stellte er ins Netz. Gegen Kist hatte er einen Average von 106 gespielt - und das bei seinem ersten WM-Auftritt. "You've got school in the morning", sangen die Fans im Ally Pally. Stimmt natürlich nicht, Littler hat sich längst für die Karriere als Darts-Profi entschieden. Im Alter von anderthalb Jahren warf er mit Magnet-Pfeilen erstmals auf eine Scheibe.

Auch Oldie Gilding hatte beim 3:1 in der 2. Runde nichts zu melden. Nach dem gewonnenen ersten Satz verzichtete Littler übrigens auf eine Pause, stattdessen blieb er auf der Bühne und sang mit den Fans "Rockin’ All Over the World" von Status Quo. Ally Pally, was willst du mehr?

Matt Campbell ist wahrlich nicht zu beneiden, der Kanadier muss am Mittwoch in der Abendsession gegen den neuen Publikumsliebling antreten. Dass "The Nuke" sogar um den Titel mitmischen kann, war für einen übrigens keine Überraschung. Auf die Frage nach seinem WM-Favoriten nannte Pietreczko im kicker-Interview vor der WM als ersten: Luke Littler.

Wo bleibt der Nine-Darter?

Doch auch der Senkrechtstarter hat den Fans noch nicht das gegeben, nach was es ihnen neben reichlich Hopfen und Malz immer dürstet: den Nine-Darter. Nah dran waren schon so einige - am dichtesten Scott Williams. Der Engländer verpasste die Doppel-18 bei seinem letzten Wurf gegen Noppert haarscharf. Durchaus erwähnenswert waren auch die zwei Zehndarter, die Hempel gegen Van den Bergh warf - und das sogar hintereinander.