Furioses Fulham: Tottenham stolpert und verpasst den Sprung auf Platz vier

Die Tottenham Hotspur haben den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Am Samstagabend unterlagen die Nordlondoner dem FC Fulham mit 0:3 und müssen Aston Villa nun möglicherweise davonziehen lassen. Dabei hätte alles auch ganz anders kommen können.

Wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, wenn Tottenham in einer dieser Szenen in Führung gegangen wäre. Erst vergab Son per Schlenzer (25.), dann scheiterten auch Willian (26.) und Maddison (32.). Es waren gute Torchancen, zu denen die Spurs da kamen - einzig der Ertrag blieb aus. Und so schlich die Elf von Trainer Ange Postecoglou nach 90 Minuten mit hängenden Köpfen vom Rasen des Craven Cottage.

Tottenham hatte 0:3 verloren und damit zum ersten Mal seit 2008 bei einem Auswärtsspiel in Fulham nicht gepunktet. Ein Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Qualifikation, nach dem den Spurs nur die Frage nach dem Was-wäre-gewesen-wenn blieb.

Zur Wahrheit gehörte an diesem Abend allerdings auch: Fulhams Sieg kam nicht von ungefähr - im Gegenteil. Die Gastgeber hatten phasenweise furios gespielt und schon vor dem 1:0 die eine oder andere Torchance herausgearbeitet. Kurz vor der Pause war es dann Rodrigo Muniz, der nach Vorlage von Robinson das Führungstor markierte (42.).

Lukic und Rodrigo Muniz erhöhen

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber besser in die Partie und legten nach einer flachen Flanke in Person von Lukic nach (49.), ehe Rodrigo Muniz im Anschluss an eine Ecke per Abstauber sogar das 3:0 erzielte (61.). Die Spurs hatten Fulhams Schwung in dieser Phase zu wenig entgegenzusetzen - und so war die Partie frühzeitig entschieden.

Postecoglou ließ zwar nichts unversucht, nahm in der 66. Minute einen Dreifachwechsel vor und schickte unter anderem Werner aufs Feld - am Spielstand sollte sich aber nichts mehr ändern. Die Spurs kassierten einen empfindlichen Nackenschlag im Rennen um die Königsklasse und müssen nun hoffen, dass Aston Villa am Sonntag gegen West Ham ebenfalls stolpert.