Zurück in der Erfolgsspur: Souveräne Reds besiegen Fulham und sind Zweiter

Die Reds sind wieder in der Spur. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang sicherte sich das Team von Jürgen Klopp dank einer starken zweiten Hälfte drei Zähler und ist wieder voll dabei im Kampf um die Meisterschaft.

Die Stimmung vor dem Spiel war angespannt beim Team von Jürgen Klopp. Nach zwei Pleiten zuletzt in der Liga und dem Ausscheiden in der Europa League bei Atalanta Bergamo (1:0) standen die Reds im Craven Cottage unter Druck. Dementsprechend starteten sie stark in die Partie. Der Kopfball von Luis Diaz verfehlte das Gehäuse nur knapp (3.). Weitere zwingende Gelegenheiten blieben in den Anfangsminuten aber aus, obwohl der quirlige Kolumbianer die Abwehr der Gastgeber immer wieder vor Probleme stellte.

Alexander-Arnold traumhaft - Castagne antwortet

Und so kamen die Cottagers besser ins Spiel und störten durch hohes Anlaufen ein etwas ideenlos wirkendes Liverpool immer wieder empfindlich im Spielaufbau. So dauerte es bis zur 22. Minute, ehe es wieder richtig gefährlich im Strafraum der Hausherren wurde. Luis Diaz setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente den im Fünfmeterraum lauernden Diogo Jota, der das Leder aber nicht richtig traf. Alexander-Arnold machte es zehn Minuten später besser, als er wunderschön per direktem Freistoß in den Winkel einnetzte. Der Verteidiger krönte damit sein Startelfcomeback nach über zwei Monaten Verletzungspause.

Fulham indes ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und kam zum Ende der ersten Hälfte selbst zu guten Gelegenheiten. Erst scheiterte Rodrigo Muniz an Alisson (41.), dann setzte Pereira einen Freistoß knapp über den Kasten der Gäste (45.+1). Eine Minute später gelang dem Team von Marco Silva dann der verdiente Ausgleich: Castagne traf aus dem Rückraum in die linke untere Ecke.

Reds mit starker zweiter Hälfte

Ähnlich wie im ersten Durchgang gehörten die Anfangsminuten der zweiten Hälfte wieder den Reds, die ihre Bemühungen in der 53. Minute dann in Zählbares ummünzen konnten. Nach einem Fehlpass von Iwobi ging es schnell: Elliott bediente Gravenberch, der freistehend aus 18 Metern zur erneuten Führung traf. Und Liverpool blieb dran. Doch Diogo Jota (60.) und Gakpo (64. und 66.) fanden in Leno ihren Meister. Die beiden Offensivakteure sorgten dann aber für die Vorentscheidung. Gakpo setzte sich etwas glücklich im Mittelfeld durch und bediente den startenden Diogo Jota, der aus 14 Metern halblinker Position zum 3:1 traf (72.)

In der Folge verwaltete Liverpool die Führung. Die beste Chance, die Partie nochmal spannend zu machen, verpassten Cairney und Rodrigo Muniz in einer Doppelchance kurz vor Schluss (89.). Durch den dreifachen Punkteerfolg sind die Reds nun Zweiter und treffen zum Nachholspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Everton. Fulham empfängt dann am Samstag (16 Uhr) Crystal Palace zum Heimspiel.