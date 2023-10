Doppelschlag binnen 82 Sekunden: Chelsea siegt im Derby bei Fulham

Nach dem Erfolg im League Cup ist dem FC Chelsea auch in der Premier League ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Beim 2:0 beim Stadtrivalen FC Fulham sorgten die Blues in Durchgang eins innerhalb von wenigen Augenblicken für die Entscheidung.

Der FC Chelsea kann auch in der Premier League noch gewinnen. Nach dem 1:0 gegen Brighton im League Cup wollten die Blues am Montagabend im Londoner Stadtderby gegen den FC Fulham den zweiten Ligasieg in dieser Spielzeit nachlegen. Trainer Mauricio Pochettino setzte für dieses Vorhaben im Vergleich zur Vorwoche auf vier Neue: Thiago Silva, Gallagher, Fernandez und Broja begannen anstelle von Chilwell (Oberschenkelverletzung), Ugochukwu, Maatsen (beide Bank) und Jackson (gesperrt).

Gegen die Cottagers, die zu Beginn etwas mehr ungefährlichen Ballbesitz verzeichneten, war Chelsea zunächst um defensive Stabilität bemüht. Das gelang den Blues, die selbst offensiv auf Umschaltmomente setzten und so auch zur ersten Topchance kamen: Broja umdribbelte Leno, jagte den Ball aber aus zwölf Metern über den Querbalken (3.).

Mudryks Premiere bringt die Blues auf Kurs

Aus ihrer kompakten Grundordnung heraus versuchten die Blues das Spiel immer wieder schnell zu machen, besonders über die linke Seite von Mudryk. Dessen erster Abschluss flog zwar noch deutlich drüber (10.), der zweite saß dafür exakt: Colwill bediente den Linksaußen per Chip-Pass, nach einer schönen Ballmitnahme mit der Brust tunnelte Mudryk Leno zur Führung (18.). Es war das erste Tor für den 70-Millionen-Mann im Chelsea-Trikot.

Angeschossen: Broja bestraft Reams Fehler

Davon beflügelt rannten die Gäste nach dem Anstoß gleich weiter an - und belohnten sich wenige Augenblicke später mit dem 2:0. Nach Reams Fehler im Aufbau steckte Palmer auf Broja durch. Fulhams Innenverteidiger versuchte zu klären, traf dabei aber nur den Angreifer, von dessen Fuß die Kugel ins Tor gelangte (19.).

Der durchaus verdiente Doppelschlag verlieh den in den vergangenen Wochen verunsicherten Blues zusehends Selbstvertrauen. Fernandez hatte nach eigenem Ballgewinn aus der Distanz gar noch die Chance auf das 3:0 (28.), die einzige Gelegenheit für die Cottagers vergab Jimenez kurz vor der Pause per Kopf (41.).

Leno verhindert die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel, Mudryk blieb bei den Gästen in der Kabine, blieb Chelsea das gefährlichere Team, nach Palmers Flanke köpfte Broja zunächst knapp drüber (48.). Fulham fiel im Angriff weiter wenig ein - und konnte sich hinten auf den eigenen Keeper verlassen, der die Vorentscheidung verhinderte: Nach Maatsens Schlenzer an den Pfosten landete der Abpraller in den Füßen von Fernandez, der aus wenigen Metern am glänzend reagierenden Leno scheiterte (63.).

Auch dieser Aufreger konnte die Cottagers am Montagabend nur bedingt wachrütteln, abgesehen von den Halbchancen von Vinicius (74.) und Willian (84.) wurde es einzig durch Lukic nach Cairneys Vorarbeit richtig gefährlich, Chelsea-Keeper Sanchez war jedoch mit dem Fuß zur Stelle (78.).

Auch in den Schlussminuten hielten die Blues den Stadtrivalen aus dem Westen Londons ohne große Probleme vom eigenen Tor weg und durften letztlich verdientermaßen über den ersten Auswärtssieg in dieser Saison jubeln. Weiter geht es für Chelsea am Samstag bei Aufsteiger Burnley (16 Uhr), Fulham empfängt zeitgleich Sheffield United.