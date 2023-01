Joao Felix fliegt beim Debüt: Chelsea unterliegt Aufsteiger Fulham

Am Donnerstag stieg im Craven Cottage das Nachholspiel zwischen dem FC Fulham und dem FC Chelsea. Im Londoner Duell distanzierte der Aufsteiger die Blues. Auch aufgrund einer Roten Karte gegen Joao Felix.

Fulhams Trainer Marco Silva hatte nach dem 2:0-Erfolg im FA-Cup beim Zweitligisten Hull City eigentlich wenig Grund für Veränderungen gehabt. Dennoch wirbelte der Portugiese seine Anfangsformation auf sechs Positionen durch. So stand unter anderem der Ex-Leverkusener Leno im Kasten, im defensiven Mittelfeld kehrte Palhinha zurück und über die linke Seite kam der langjährige Chelsea-Akteur Willian.

Joao Felix startet - Willian sticht gegen Ex-Klub

Chelseas Trainer Graham Potter rotierte in seiner verletzungsgebeutelten Mannschaft nach dem bitteren 0:4 im FA-Cup bei Manchester City vierfach: Der schmerzlich vermisste Thiago Silva kehrte für Humphreys in die Startelf zurück, Zakaria und Azpilicueta kamen für Jorginho und Gallagher. Im Mittelpunkt stand aber Neuzugang Joao Felix, der nur einen Tag nach seinem Wechsel an die Stamford Bridge direkt an Stelle Ziyechs von Beginn an stürmen durfte.

Eben jener Joao Felix war es auch, der nach nicht einmal zwei Minuten die erste gute Chance des Spiels einleitete, die Youngster Hall nach Vorlage von Havertz frei vor Leno aber ausließ (2.). Der Auftakt einer munteren Hälfte, in der auch der Aufsteiger stark mitspielte: Erst nagelte de Cordova-Reid das Spielgerät an die Latte (23.), bevor ausgerechnet Willian nur Augenblicke später die Führung der Cottagers besorgte (25.). Die Gäste zeigten sich jedoch nicht geschockt und suchten eine Antwort. Ein ums andere Mal war aber Leno zur Stelle. Die Paraden des ehemaligen Nationalspielers gegen Hall (34.) und Joao Felix (40.) sicherten die Halbzeitführung.

Rot für Joao Felix - Vinicius kontert Koulibaly

Lange hatte diese nach Wiederanpfiff nicht Bestand. Die erste Torannäherung der Blues im zweiten Durchgang nutzte Koulibaly direkt zum Ausgleich, in dem er einen Pfosten-Freistoß von Mount über die Linie drückte (47.). Dem kleinen Hoffnungsschimmer folgten innerhalb von nur elf Minuten aber direkt zwei Rückschläge: Erst erweiterte Zakaria das ohnehin prall gefüllte Lazarett Chelseas (55.), ehe Joao Felix sich nach einer kniehohen Grätsche gegen Tete mit glatt Rot verabschiedete (58.). Anfangs ging der CFC mit der Unterzahl noch gut um, bis Pereira zu viel Platz hatte und eine Halbfeldflanke auf Vinicius schlug, der gegen die orientierungslosen Chalobah und Kepa locker einköpfte (73.).

Graham Potter probierte daraufhin alles, zehn Minuten vor Schluss griff er gar zu einem Vierfachwechsel. Doch die dünn besetzte Bank barg nicht mehr die nötige Qualität, um den späten Ausgleich zu erzwingen. Leno parierte den letzten Versuch von Havertz (90.+2), es blieb beim 2:1.

Für Fulham, das Chelsea somit auf sechs Punkte distanziert, geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Newcastle United weiter (15 Uhr). Auf Chelsea, in den letzten acht Spielen sechsmal unterlegen, wartet zeitgleich das nächste Stadtduell gegen Crystal Palace.