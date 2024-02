Fulham fragt erfolglos bei Haller an

Sebastien Haller wird auch über das Ende der Wechselfrist hinaus für Borussia Dortmund spielen. Laut "The Athletic" hatte der BVB dem FC Fulham nach einer entsprechenden Anfrage die Genehmigung erteilt, mit dem 29-Jährigen über ein Leihgeschäft bis Saisonende zu sprechen. Haller, der gerade mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnimmt, hat demnach aber kein Interesse an einem Wechsel zum Premier-League-Klub aus dem Westen Londons.