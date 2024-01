Fukuda rückt auf, Olschowsky vor Leihe, Wolf wechselt in die MLS

Borussias Kader erhält kurz nach dem ersten Spieltag des Jahres 2024 auch offiziell Zuwachs. Allerdings verlässt auf der anderen Seite auch Hannes Wolf die Rheinländer. Dazu könnte ein Gladbacher Torwart demnächst bei einem anderen Klub im Kasten stehen.

Wechselt vom Gladbach in die MLS: Hannes Wolf. IMAGO/fohlenfoto

Nicht nur im jüngsten Vorbereitungsspiel gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer, als ihm der 3:2-Siegtreffer gelang, machte Shio Fukuda auf sich aufmerksam. Die Entwicklung des 19-Jährigen, der im Sommer nach Mönchengladbach kam, ist äußerst positiv, dem trugen Borussias Verantwortliche nun Rechnung.

Ab sofort rückt der Japaner in den Gladbacher Profikader auf, "mindestens bis Ende der Saison", so Sport-Direktor Nils Schmadtke, "wird Shio fester Teil des Lizenzkaders, bekommt unter anderem auch seinen eigenen Spind in der Mannschaftskabine. Wir hatten ihn immer im Auge, achten aber natürlich auch darauf, dass der Kader nicht zu groß wird."

Bei den Spielen der U 23 und auch beim Training der Profis hat der Offensivmann auf sich aufmerksam gemacht. "Für ihn ist das eine Belohnung für seine bisher gezeigten Leistungen", wird Schmadtke auf Borussias Homepage zitiert. "Und für unsere Talenteförderung ist es eine Auszeichnung, und uns allen zeigt es, in welche Richtung wir wollen." Externe Zugänge sind aktuell nicht konkret geplant.

Trotz Fukudas Beförderung bleibt die Spieleranzahl im Kader gleich. Denn nachdem jüngst Yvandro Borges Sanches seinen Vertrag verlängert hatte und gleichzeitig zu NEC Nijmegen ausgeliehen worden war, steht nun der nächste Abgang fest: Hannes Wolf zieht es wie erwartet in die MLS zum New York City FC.

Hannes konnte bei Borussia nie die Rolle spielen, die sich beide Seiten gewünscht hätten. Roland Virkus

Wolf war im Sommer 2020 zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig zu den Fohlen gewechselt und ein Jahr später fest verpflichtet worden. Doch die Erwartungen erfüllte der 24-Jährige, der in New York einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieb, nie. In der laufenden Spielzeit setzte Gerardo Seoane den Österreicher kein einziges Mal ein. "Aus verschiedenen Gründen, unter anderem mehreren Verletzungen, konnte Hannes bei Borussia nie die Rolle spielen, die sich beide Seiten gewünscht hätten", erklärte Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Womöglich gibt es auch noch Bewegung auf der Torhüter-Position. Kandidat für eine Leihe ist und bleibt Jan Olschowsky, der seit 2009 in Mönchengladbach spielt. Nun aber sucht der Keeper, der auch schon in Borussias Bundesliga-Mannschaft zum Einsatz kam, möglicherweise bei einem anderen Klub die Chance, weitere Spielpraxis zu erhalten.

Offenbar ist in diesem Winter noch eine Leihe des 22-Jährigen geplant, entweder für sechs Monate oder gar für eineinhalb Jahre.