Fuhrmann setzt im Island-Doppel auf bewährte Kräfte

Keine Überraschungen im Kader von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann vor dem Länderspiel-Doppel gegen Island. Der Kartenverkauf für das Heimspiel in Ried verläuft gut.

Österreichs Frauennationalteam wird das Länderspiel-Doppel gegen Island am 31. Mai (ab 18 Uhr LIVE! bei kicker) und 4. Juni (ab 21.30 Uhr LIVE! bei kicker) mit etablierten Kräften bestreiten. Im Kader für die zwei EM-Qualifikationsspiele, den Teamchefin Irene Fuhrmann am Mittwoch nominierte, sind bis auf Katharina Naschenweng und Lisa Kolb alle bewährten Spielerinnen dabei. Am Montag startet die Vorbereitung auf das erste Spiel in Ried.

Nach der schmerzhaften Niederlage gegen Deutschland (2:3) und dem Sieg in Polen (3:1) geht es für das ÖFB-Frauenteam zuerst in Ried und dann in Reykjavik gegen Island. Die Partien am Ende der Spielzeit sind für Fuhrmann eine spezielle Herausforderung: "Es war eine lange Saison für viele Spielerinnen und wir müssen ein gutes Fingerspitzengefühl an den Tag legen, wie hoch wir die Belastungen ansetzen. Wir wissen, wie wichtig diese Duelle für die direkte Qualifikation sind."

Tatsächlich haben beide Teams drei Punkte auf dem Konto, Deutschland liegt mit sechs Zählern in Führung. Der Erste und der Zweite der Gruppe qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz, die dritt- und viertplatzierten Mannschaften müssen in einem zweistufigen Play-off im Herbst gegen Teams aus niedrigeren Spielklassen bestehen.

Verzichten muss Fuhrmann auf Naschenweng, die zumindest auf Abruf dabei ist, und Kolb. "Naschenweng hat anhaltende Knieprobleme. Der Ausfall schmerzt uns natürlich. Kolb fehlt aufgrund einer Achillessehnenreizung und wird Stand jetzt auch für die Spiele im Juli ausfallen." Nach ihrem Ausfall im April ist Sarah Zadrazil hingegen wieder zurück.

3.000 Karten schon weg

Am Montag startet die Vorbereitung auf die beiden Partien. Bereits am Samstag, am Tag nach dem Heimspiel, fliegt das Team nach Island, im gleichen Flieger wie die Gegnerinnen. "Wenn man Linie fliegt, kann sowas schon mal passieren", erklärte Fuhrmann.

Für das Spiel in Ried am Freitag sind bereits 3.000 Karten verkauft. "Ich hoffe, dass wir eine super Stimmung haben. Es wird schwierigere Phasen gegen Island geben, und da brauchen wir dann unsere Fans im Rücken", sagte Fuhrmann. Auch für die abschließenden beiden Qualifikationsspiele wurde ein Austragungsort gefunden. Das Heimspiel gegen Polen (12. Juli) geht in Altach über die Bühne, das Auswärtsspiel gegen Deutschland (16. Juli) in Hannover.

Der Kader

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/98)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/16/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/36/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/108/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/102/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten Rush/19/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/72/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten Rush/3/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/33/2)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/79/12), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/115/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/29/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/36/7), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/144/20), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/17/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/117/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/100/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/15/7), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/39/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/10/1)