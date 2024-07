Fuhrmann nennt Kader für EM-Qualispiele gegen Polen und Deutschland

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat 23 Einberufungen für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Deutschland vorgenommen. Freitag möchte sie noch zwei weitere Kader-Tickets vergeben.

ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann hat Dienstagmittag ihren 23 Frau starken Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen in Altach (12. Juli) und gegen Deutschland in Hannover (16 Juli) bekannt gegeben. Gegenüber den letzten Lehrgängen hat Fuhrmann nur eine Änderung vorgenommen: Für Leipzig-Legionärin Michela Croatto rückt ÖFB-U-20 Teamkapitänin Chiara D'Angelo, die von Hoffenheim zurück nach St. Pölten gewechselt ist, in den Kader.

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Freiburg-Legionärin Lisa Kolb (Achillessehne) sowie die kürzlich am Knie operierte Katharina Naschenweng von Bayern München. Zwei weitere Plätze für die entscheidenden EM-Qualifikationsspiele werden von der Teamchefin erst am kommenden Freitag vergeben.

"Die Spielerinnen kommen direkt aus dem Urlaub mit Heimprogramm oder hatten nur wenige fußballspezifische Trainingseinheiten in ihren Clubs. Daher erwarten wir in den kommenden Tagen durchaus das ein oder andere muskuläre Problem. Dem wollen wir mit zwei zusätzlichen Spielerinnen entgegenwirken, um bestmöglich gewappnet zu sein", erklärt Fuhrmann.

Der Dritte und der Vierte der Gruppe müssen noch in ein Play-off, um eventuell noch ein Ticket für die EM 2025 zu ergatten. Dass Leader Deutschland vielleicht schon einen Gang zurück schaltet, glaubt Fuhrmann nicht: "Sie spielen bei Olympia im August, insofern bin ich überzeugt, dass sich jede Spielerin zeigen will vor Horst Hrubesch (DFB-Frauen-Teamchef, Anm.). Insofern glaube ich nicht, dass es leichter wird für uns."

Der EM-Quali-Kader für die Entscheidung

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/5), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/99)

ABWEHR: D´ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/18/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/38/0), HANSHAW Verena (AS Roma/ITA/110/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/104/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten Rush/19/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/74/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten Rush/3/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/35/2)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/81/12), FEIERSINGER Laura (1. FC Köln/GER/116/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/31/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/40/7), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/146/21), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/GER/17/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/119/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (1. FC Köln/GER/101/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/17/8), PINTHER Viktoria (Dijon FCO/FRA/41/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/12/1)