Fuhrmann: "Deutschland ist eine Übermacht"

Österreich zog durch den Erfolg gegen Norwegen in das EM-Viertelfinale ein und trifft dort auf Deutschland. Die ÖFB-Trainerin Irene Fuhrmann hat großen Respekt vor der deutschen Mannschaft.

Österreich bezwang am Freitagabend im "Endspiel" um das EM-Viertelfinale Norwegen und zog damit zum zweiten Mal in Folge in die Runde der letzten Acht ein. Nur wenige trauten dem ÖFB-Team nach der Auslosung den Einzug in die K.-o.-Runde zu. Denn die Rollen in der Gruppe A waren vor dem Turnier klar verteilt: Gastgeber England und der zweimalige Europameister Norwegen galten als Favoriten.

Ich finde für diese Leistung gar keine Worte. Irene Fuhrmann

Dementsprechend stolz äußerte sich Österreichs Nationaltrainerin nach dem 1:0-Sieg: "Ich finde für diese Leistung gar keine Worte und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis", so Irene Fuhrmann. Stürmerin Nicole Billa, die gegen die Skandinavierinnen den entscheidenden Treffer erzielte, konnte es nach dem Abpfiff "noch nicht ganz glauben". "Wahnsinn, wir haben alles investiert, was wir gehabt haben", sagte die Hoffenheimerin.

Nun kommt es in der Runde der letzten Acht am Donnerstag (21 Uhr, LIVE bei kicker) zum Nachbarschaftsduell gegen die deutsche Auswahl. Der Respekt vor dem Team von Martina Voss-Tecklenburg, das bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland (Samstag, 21 Uhr, LIVE bei kicker) als Gruppensieger feststeht, ist groß. "Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt", erläuterte die ÖFB-Trainerin. Bei der vergangenen Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden war erst im Halbfinale Endstation. Damals unterlagen die Österreicherinnen Dänemark im Elfmeterschießen.