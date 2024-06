Fürths U-23-Coach Haas: "Für die Entwicklung sind Ergebnisse sehr hilfreich"

Neuer Trainer, neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, dazu noch ein runderneuerter Kader - die U 23 der SpVgg Greuther Fürth steckt gerade auf mehreren Ebenen in einem gewaltigen Umbruch.

Bei den Führungsposten setzt man beim Kleeblatt weiterhin auf Kräfte mit Fürther Stallgeruch. Auf Björn Schlicke (43 Zweitligapartien für Fürth), der dem NLZ zwei Jahre lang vorstand, folgt Stefan Fürstner, der zwischen 2009 und 2015 178 Partien für das Kleeblatt bestritt. Der 36-Jährige ist bereits vor zwei Jahren an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt und nach Ende eines Traineeprogramms für den kompletten Nachwuchsbereich bei den Mittelranken verantwortlich.

Während seiner aktiven Zeit in Fürth spielte der ehemalige Mittelfeldspieler zwei Jahre mit Leonhard Haas zusammen, dem neuen Fürther U-23-Trainer. Haas, der für die Grün-Weißen von 2007 bis 2011 94 Spiele bestritt, kehrt nach 13 Jahren als Coach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Nachfolger von Petr Ruman gehörte zuletzt dem Trainerteam der U 18 von RB Salzburg an. "Ich habe mich in Salzburg wohl gefühlt. Nachdem ich die UEFA-Pro-Lizenz als Fußballlehrer erworben habe, wollte ich mich aber verändern und wieder als Cheftrainer arbeiten", erklärt der gebürtige Rosenheimer seine Beweggründe. Der Kontakt zu den Fürther Entscheidungsträgern wie Rashid Azzouzi war in all den Jahren nie abgerissen. Die gegenseitige Wertschätzung hat den Entscheidungsprozess deutlich verkürzt.

Auch sportlicher Erfolg auf der Agenda

Fürth ist für Haas übrigens nicht die erste Trainerstation in der Regionalliga. Von 2019 bis 2022 saß der Oberbayer auf der Burghauser Bank, führte den SV Wacker in der Saison 2021/22 auf Platz 3 der Abschlussklassement. Derartige tabellarische Höhenflüge sind naturgemäß nicht das vordringliche Ziel des neuen Fürther U-23-Trainers: "Die Profimannschaft profitierte in den letzten Jahren stark von der Arbeit im Jugendbereich. Und ich habe - genau wie alle anderen Mitarbeiter hier im NLZ - das Ziel, Spieler bestmöglich zu entwickeln und für den Profibereich vorzubereiten." Dabei betont Haas aber, dass er neben der individuellen Entwicklung auch den sportlichen Erfolg und die Entwicklung der gesamten Mannschaft auf seiner Agenda stehen hat: "Für die Entwicklung der Mannschaft sind Ergebnisse sehr hilfreich."

Auf diesem Weg wird der neue Coach auch Elemente seiner Zeit in der RB-Akademie in Salzburg mit schnellem Umschaltspiel einfließen lassen. Diese Grundphilosophie hat sich der 42-Jährige allerdings nicht erst in seiner Salzburger Zeit zu eigen gemacht, sondern bereits in Burghausen praktiziert. "Prinzipiell habe ich natürlich meinen eigenen Stil, aber ich nehme auf jeder Station Dinge mit, um mich stetig zu verbessern und noch klarer in meiner Philosophie zu werden.", erklärt Haas seine Art, Fußball spielen zu lassen, und verweist auf Oliver Glasner (Crystal Palace), Roger Schmidt (Benfica Lissabon) und RB Leipzig-Trainer Marco Rose, die ebenfalls der RB-Schule entstammen, aber "jeder ein stückweit anders spielen lässt".

Leistungsträger sind weg

Nach den ersten Tagen im Trainingsbetrieb steht für Haas im Vordergrund, den runderneuerten Kader zu einer Einheit zu formen. Immerhin zehn Akteure haben den Verein verlassen, darunter auch Leistungsträger wie Torjäger Ricky Bornschein (Erzgebirge Aue), den es ebenso in die Dritte Liga zieht wie Kapitän Robin Littig und Innenverteidiger Ben Schlicke, die zur SpVgg Unterhaching wechseln. Künftig verzichtet die SpVgg auch auf Devin Angleberger (1. FC Schweinfurt 05), Tyron Duah (Hessen Kassel), Alexander Beusch (SC Eltersdorf), Sebastian Müller, Sandro Reyes, Oliver Fobassam und Dimitrios Gkoumas.

Dafür rücken sieben Akteure von der eigenen U 19 ins Regionalligateam auf. Mit Abwehrspieler Vin Kastull (BSG Chemie Leipzig), Angreifer Daniel Kasper (Wormatia Worms) und Arjanit Fazlija (Bayer Leverkusen U 19, Mittelfeld) stehen auch die ersten Neuzugänge fest. Damit ist die Kaderplanung aber noch nicht abgeschlossen.