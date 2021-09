Fürths Plan für Köln: "Offensiv, aber keine Umschaltschlacht"

Am Freitag tritt die SpVgg Greuther Fürth beim 1. FC Köln an. Eine Begegnung zweier Teams mit offensiver Fußball-DNA. Kleeblatt-Coach Stefan Leitl aber warnt vor einer "Umschaltschlacht".

Im siebten Anlauf will Fürth den ersten Bundesliga-Sieg in der laufenden Saison eintüten (bislang 0/1/5, 4:16 Tore, 18.). Am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die Spielvereinigung zu Gast beim 1. FC Köln. "Wir freuen uns wirklich riesig auf das Spiel", betonte Leitl. "Es wird eine gute Atmosphäre mit über 30.000 Zuschauern sein, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen werden. Steffen Baumgart lässt einen sehr offensiven und intensiven Fußball spielen. Wir freuen uns darauf, weil das sehr nahe an unsere Philosophie herankommt und wir überzeugt sind, dass wir ein gutes Spiel zeigen und Paroli bieten können. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es auch für uns Fürther ein guter Fußball-Abend wird."

In der Vorsaison zählte das Kleeblatt zu den spiel- und offensivstärksten Mannschaften in der 2. Liga und war zu jeder Zeit für ein Tor gut. In der Bundesliga kam diese Torgefahr noch zu selten auf. "Die Chancen, die sich ergeben, müssen wir auch verwerten. Egal, ob aus dem Spiel heraus oder bei Standards", appelliert Leitl an die Effektivität, sagt aber auch: "Es wird Räume für uns geben. In diese müssen wir vordringen und sie bespielen. Wenn wir zu Abschlusssituationen kommen, dann müssen wir diese mit Vertrauen nehmen und nicht die Verantwortung weitergeben. Wenn wir noch mehr zusammenwachsen, dann werden wir auch vor der Kiste erfolgreich sein. Wir sind überzeugt davon, dass wir morgen treffen werden."

Itten fraglich - Leweling drängt sich auf

Wie genau Leitl seine Offensive besetzen wird, ist noch offen. Kapitän Branimir Hrgota dürfte gesetzt sein. Darüber hinaus dürften sich Havard Nielsen, Dickson Abiama oder Jamie Leweling mindestens einen weiteren Platz schnappen. Letzterem attestierte Leitl "aktives" und "sehr sehr gutes" Training. Auch Timothy Tillman wurde als Option für die Zehn genannt.

Ob Stürmer Cedric Itten, die bevorzugte Personalie im Falle eines Zwei-Mann-Sturms, rechtzeitig fit wird, ist dagegen noch offen. "Gestern musste er das Training abbrechen. Es ist eine muskuläre Geschichte", berichtete Leitl. "Heute Vormittag hat er das Warmup mitgemacht und hat positives Feedback gegeben. Er wird definitiv mit nach Köln reisen und steht hoffentlich zur Verfügung."

Klarer Aufwärtstrend - Keine "Umschaltschlacht" in Köln

Der Druck auf die Spielvereinigung wird nach erst einem Punkt aus acht Partien nicht kleiner. "Ich glaube nicht, dass wir verkrampfen müssen", betont Leitl. "Wir sind ein Aufsteiger und nicht optimal gestartet. In unserem Empfinden fehlen uns drei Punkte. Für uns gilt es jetzt, diese aufzuholen. Wir haben in den Spielen gegen Wolfsburg (0:2), bei Hertha (1:3) und gegen Bayern (1:3) gezeigt, dass wir zu Recht in dieser Liga sind. Gewisse Automatismen greifen jetzt auch im Spiel gegen den Ball. Das gibt natürlich Selbstvertrauen."

Die klar erkennbare Leistungssteigerung in den letzten Wochen soll sich nun auch auf dem Punktekonto bemerkbar machen. Auf einen offenen Schlagabtausch in Köln aber wollen sich die Weiß-Grünen nicht einlassen. "Wir müssen aufpassen, dass wir eine gute Stabilität und Balance hinbekommen", warnt Leitl. "Ich will in keine Umschaltschlacht und in kein permanentes Hin und Her geraten. Wir müssen aus einer guten Kompaktheit heraus agieren und die Situationen nutzen, in denen wir hoch und aggressiv gegen den Ball spielen können."