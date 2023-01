Fürths Offensiv-Ass Hrgota: "Verteidigen ist der Hauptschlüssel"

Branimir Hrgota ist bei der SpVgg Greuther Fürth das Herz der Offensive. Der Schwede erklärt im Interview, was sich unter Coach Alexander Zorniger verändert hat.

Hinter den Fürthern liegen turbulente Zeiten. Nach dem Bundesliga-Abstieg stotterte der Motor der Kleeblättler erheblich, nach dem 12. Spieltag stand bei nur einem Sieg Tabellenplatz 16 zu Buche. Die Vereinsführung reagierte, der vor der Saison verpflichtete Coach Marc Schneider musste gehen, Alexander Zorniger übernahm am 14. Spieltag das Ruder. Der Erfolg stellte sich direkt ein, nach zehn Punkten aus vier Partien sind die Franken aus dem Keller geklettert.

Dabei gewann die SpVgg dreimal mit 1:0, der einzige Gegentreffer resultierte aus dem Gastspiel bei Ligaprimus Darmstadt (1:1). Die Bilanz zeigt es schon, Hrgota fasst es in Worte: "Wir haben besser verteidigt", begründet der 30-Jährige die Positiv-Serie unter dem neuen Coach. "Verteidigen ist der Hauptschlüssel." Vorher sei dies nie so gut gelungen, um ohne Gegentor zu bleiben, erklärt der Routinier im Interview mit dem kicker.

Hrgota hat offensiv viele Freiheiten

Beim Ende des Negativlaufs habe auch geholfen, dass sich das Team als "Gruppe nie verloren hat", beschreibt Hrgota den guten Geist in der Mannschaft, in der er sich als Anführer der Offensiv-Abteilung in seiner Rolle mit vielen Freiheiten pudelwohl fühlt und mit sechs Treffern und zwei Assists bester Scorer der Franken ist. In der Vorbereitung habe man sich zudem "viel Sicherheit und Selbstverständnis im Spiel gegen den Ball erarbeitet", nun gelte es die Vorstellung Zornigers mit Pressing und Gegenpressing noch zu verfeinern.

Auf die Rückrunde, die für das Kleeblatt bei Holstein Kiel startet (28. Januar), blickt Fürths Kapitän mit Optimismus, auch wenn er gar nicht weit in die Zukunft blicken möchte. Die Konzentration solle immer der nächsten Aufgabe gelten, fordert Hrgota, "dann wird es uns bald keinen Stress mehr bereiten, auf die Tabelle zu schauen".