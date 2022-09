Fürths Kapitän Hrgota: "Glück muss man auch erzwingen"

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Bock umgestoßen. Nicht nur Trainer Marc Schneider dürfte nach dem 2:1-Erfolg gegen den SC Paderborn "große Erleichterung" verspüren.

Vor allem im ersten Durchgang war deutlich zu spüren, dass sich die Kleeblättler gegen den offensivstarken SCP einiges vorgenommen hatten. Kapitän Branimir Hrgota: "Wir wollten den Sieg unbedingt, gerade hier zuhause. Wir wollten zeigen, wir sind nicht so schlecht."

Fürth bot den spielstarken Ostwestfalen mit Zweikampfstärke Paroli, schien es aber in seiner besten Phase im ersten Durchgang zu versäumen, sich zu belohnen. Auch Dickson Abiama wollte bei der besten Chance die Führung nicht gelingen, der schnelle Nigerianer scheiterte an der Latte (20.). "Ich hätte ihm das Tor von Herzen gegönnt", fühlte Schneider mit seinem in dieser Saison noch torlosem Angreifer mit.

Michalski trifft kurz vor dem Wechsel

In Damian Michalski sprang schließlich ein Verteidiger in die Bresche, der kopfballstarke Pole jubelte bereits zum zweiten Mal im dritten Spiel für seinen neuen Klub und sorgte für die verdiente Pausenführung (43.).

Mit dem schnellen Ausgleich der Ostwestfalen nach Wiederanpfiff (Dennis Srbeny, 49.) wurden die Sorgenfalten bei Schneider sicherlich gleich wieder größer. Doch Paderborns Angriffsmotor war nur kurz auf Touren gekommen, in der Folge hielt sich die SpVgg den zwar dominanten, aber an diesem Tag nicht so zielstrebigen Kontrahenten weitgehend vom Leib.

Und vorne konnten sich die Gastgeber auf ihren Anführer verlassen: Hrgota setzte aus der Drehung einen abgefälschten Schuss in die Maschen (73.). "Glück muss man auch erzwingen", meinte der Schwede, der seinem Coach damit eventuell auch den Job gerettet hat, nach seinem vierten Saisontreffer.

Schneider war nach dem ersten Dreier "stolz und glücklich", hielt aber gleichzeitig den Ball flach: "Wir wissen, es ist nichts gewonnen mit diesem Sieg. Das ist die Botschaft." Vom vorhandenen Potenzial seiner Schützlinge ist der Coach überzeugt. "Die Mannschaft bringt so viel mit", sagte 42-Jährige.

Die Länderspielpause will der Schweizer nutzen, um in Ruhe an den Defiziten zu arbeiten. Schließlich soll es nach dem Sieg gegen den Lieblingsgegner - gegen Paderborn blickt Fürth auf eine glänzende Serie zurück (9/5/1) - beim zweiten Heimspiel in Folge gegen Sandhausen weiter aufwärts gehen.