Fürths Griesbeck: "Ich traue uns zu, da unten rauszuklettern"

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen den FC Bayern München einen großen Kampf geliefert, steht am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Der Auftritt des Kleeblatts macht aber Hoffnung.

"Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl bei DAZN, wohlgemerkt nach einer 1:3-Niederlage. "Es war wieder eine deutliche Leistungssteigerung. Der erste Schritt war gegen Wolfsburg (0:2), der zweite gegen Hertha (1:2) und heute der nächste gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Man hat an der Aufstellung erkannt, dass sie uns nicht unterschätzen."

Die Spielvereinigung kam aggressiv aus der Kabine, lief die Bayern schon früh an und verbuchte so Ballgewinne im Mittelfeld. "Wir waren mutig, hatten viele gute Pressingmomente. Das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten", so Leitl, der mit einer 4-3-3-Formation eine neue Taktik aus dem Hut gezaubert hatte. "Wir haben versucht, das Spiel von Anfang an aktiv zu gestalten und die Bayern vor Probleme zu stellen", sagte auch Kleeblatt-Keeper Sascha Burchert. "Es ist bitter und sehr ärgerlich, dass das erste Tor dann ein Konter ist. Das ist sehr ärgerlich." Der flinke Alphonso Davies war auf links nicht zu halten, seine Flanke wurde von Maxi Bauer vor die Füße von Thomas Müller abgefälscht, der über den linken Innenpfosten zum 1:0 vollstreckte (10.).

Wir bekommen zwei dumme Weitschusstore. Sebastian Griesbeck

"Wir haben versucht, so lange wie möglich das 0:0 zu halten. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Dann läufst du natürlich hinterher. Dann ist es gegen eine der besten Mannschaften der Welt einfach schwierig", musste auch Sechser Sebastian Griesbeck einräumen. "Wir bekommen zwei dumme Weitschusstore, wo wir die Ordnung im Rückraum nicht ganz haben." Denn beim 0:2 ließ Fürth die Gefahrenzone vor dem Strafraum ungedeckt, von wo aus Joshua Kimmich mit einem Präzisionsschuss ins rechte Eck traf (31.). "Ein guter Abschluss", musste Leitl zugeben, aber: "Wir kommen leider zur zu spät. Das ist besser zu verteidigen."

Zwei Spiele, zwei Standards, zwei Eigentore

Im zweiten Abschnitt keimte dann noch einmal Hoffnung auf: Benjamin Pavard stoppte Julian Green mit rohem Spiel und wurde mit Rot zum Duschen geschickt (48.). Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Rasen ging der Spielvereinigung die Durchschlagskraft ab. "Wir hätten ein bisschen früher Vollgas vorne draufgehen müssen und waren trotz Überzahl zu passiv. Wir hätten mit mehr Mut vorne draufgehen können", haderte Griesbeck. Auch Leitl legte den Finger in die Wunde: "Wir waren lange in Überzahl und hätten mehr daraus machen können."

Stattdessen erhöhte der FCB auf 3:0. Wie schon in Berlin unterlief dem Kleeblatt nach einem ruhenden Ball ein Eigentor. Nach einer Freistoßflanke von Kimmich spitzelte Griesbeck die Kugel bedrängt von Robert Lewandowski unglücklich durch die Beine von Burchert ins eigene Tor (68.). "Es war eine Standard-Situation, wo ich mit dem Lewandowski ein wenig rumstochere. Ein Positionskampf: Ich versuche vor Lewandowski an den Ball zu kommen und dann geht er ins eigene Tor", analysierte Pechvogel Griesbeck und gab sich selbstkritisch. "Das ist natürlich dumm und sollte nicht passieren. Ich muss eine bessere Position haben und versuchen, den Ball gescheit zu klären."

Mit Mut in die Schlüsselspiele

Erst kurz vor Schluss gelang den Weiß-Grünen noch der durchaus verdiente Ehrentreffer, weil Leitls Joker stachen: Der eingewechselte Timothy Tillman flankte auf den ebenfalls eingewechselten Cedric Itten, der per Kopfball auf 1:3 stellte (87.). "Wir haben bewiesen, dass wir Fußball spielen können", war Leitl durchaus angetan. Am Ende steht die Erkenntnis: Die Mittelfranken haben sich in den letzten Wochen gestrafft, agieren in den entscheidenden Szenen aber hinten wie vorne unglücklich.

Wir haben bewiesen, dass wir Fußball spielen können. Stefan Leitl

Die Spieler schöpften trotzdem Mut aus dem jüngsten Auftritt. "Wir sehen jeden Tag im Training, dass wir eine gute Mannschaft sind. Da müssen wir weiter dran arbeiten und im nächsten Spiel versuchen, die Punkte zu holen, um da hinten rauszuklettern", sagte Griesbeck. "Das traue ich uns voll zu. Die Saison ist noch sehr jung. Wir werden uns von Spiel zu Spiel verbessern. Da bin ich optimistisch."

Burchert hat vor allem das aggressive Pressing seiner Vorderleute gut gefallen und fordert genau das für die kommenden Partien ein: "Wir müssen mit Mut gegen den Ball und aggressiv spielen", fordert der Torwart und betont angesichts der anstehenden Schlüsselspiele in Köln und gegen Bochum: "Wir brauchen Punkte und die Intensität, Laufbereitschaft und den Einsatz von heute, dann ist auch in Köln und zu Hause gegen Bochum was möglich."