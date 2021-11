Fürther Quintett raus aus der Quarantäne

Gute Nachrichten gibt es von der verletzungs- und Corona-gebeutelten SpVgg Greuther Fürth: Ein Quintett befindet sich nach Isolation wieder in "Freiheit".

Aufgrund diverser Verletzungen sowie den allesamt mit dem Coronavirus infizierten Sascha Burchert, Maximilian Bauer, Jeremy Dudziak, Nils Seufert sowie Dickson Abiama war der Kader des Aufsteigers Anfang November merklich zusammengeschrumpft.

Dieses positiv auf COVID-19 getestete Quintett wurde nun freigetestet und steht SpVgg-Coach Stefan Leitl in den Übungseinheiten ab sofort wieder zur Verfügung.

Zumindest Burchert und auch Bauer hatten nach kicker-Informationen durchaus signifikante Krankheitsverläufe. In wieweit die beiden und auch die anderen Akteure beim Gastspiel der Fürther in Gladbach am 20. November (15.30 Uhr) schon wieder Thema für den Spieltagskader sein können, werden die Trainingseindrücke der nächsten Tage zeigen.