Fürther Quartett darf gehen

Der Klassenerhalt bleibt trotz der jüngsten Punktgewinne unrealistisch. Dennoch soll in der Winterpause Bewegung in den Kader der SpVgg Greuther Fürth kommen.

Kam nie richtig in Fürth an: Adrian Fein. imago images/Zink

Am Ende, so der Eindruck, war die SpVgg Greuther Fürth mit dem torlosen Unentschieden gegen den FC Augsburg zufrieden. Torwart Sascha Burchert ließ sich viel Zeit, den Ball wieder ins Spiel zu bringen, Branimir Hrgota bei seiner Auswechslung in der 82. Minute ebenfalls. Lieber einen kleinen Schritt mit dem fünften Punkt in dieser Saison nach vorne als nochmals eine späte Enttäuschung wie beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt vor einigen Wochen.

Am Ende dieser englischen Woche lässt sich eine sanfte Entwicklung ins Positive konstatieren: vier Punkte holt die SpVgg, blieb in beiden Heimspielen ohne Gegentor, und wurde in Dortmund beim 0:3 unter Wert und zu hoch geschlagen. Und dennoch verfestigt sich der Eindruck: Will die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mutig und offensiv mitspielen, lädt sie hinten die Gegner zum Toreschießen ein. Konzentriert sie sich dagegen auf eine stabile Defensive, gelingt ihr offensiv kaum noch etwas. Diese Balance, beide Seiten eines Spiels in Einklang zu bringen, ist natürlich auch eine Qualitätsfrage.

Feins Leihe mit dem FC Bayern soll vorzeitig beendet werden

Das führt automatisch zu der Frage, mit welchem Kader das abgeschlagene Tabellenschlusslicht in die Rückrunde gehen wird. Nach kicker-Informationen will sich Fürth zunächst von vier Spielern trennen. Adrian Feins Leihe vom FC Bayern soll vorzeitig beendet werden, diese Beziehung ergibt für beide Seiten keinen Sinn mehr, der Mittelfeldspieler fasste unter Trainer Stefan Leitl nie Fuß. Bei Nils Seufert strebt der Verein eine Leihe in die 2. Liga an. Der Mittelfeldspieler kommt wegen der Konkurrenz im Mittelfeld nicht wie gewünscht zum Zug, soll daher Spielpraxis sammeln. Keine Steine legen die Verantwortlichen zudem Hans Nunoo Sarpei und Abdourahmane Barry in den Weg. Sarpei darf ein halbes Jahr vor Vertragsende gehen, bei Barry würde der Klub die Option im Sommer nicht ziehen, plant daher ohne ihn.

Auf der Zugangsseite fahnden die Verantwortlichen nach einem Torhüter, da Marius Funk bis Saisonende verletzt fehlt. Loris Karius bleibt Kandidat - einer von mehreren. Auch ein neuer Innenverteidiger und ein Stürmer sollen nach Möglichkeit kommen. Fraglich jedoch, ob sich dies bis zum Trainingsstart am 27. Dezember realisieren lässt, zumal das Transferfenster erst am 1. Januar öffnet.