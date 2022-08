Fürther Flaute - und die Ruhe nach dem Sturm

Im DFB-Pokal bei einem Fünftligisten ausgeschieden und keines der ersten fünf Punktspiele gewonnen: Der Saisonstart der SpVgg Greuther Fürth ist misslungen. In Unruhe versetzt das den Verein allerdings nicht.

Ein eher seltenes Bild in dieser Saison: Die Fürther liegen sich in den Armen. Getty Images

Rachid Azzouzi braucht nur zwei Sätze, um auf den Punkt zu bringen, wie es gerade um die Gemütslage der SpVgg Greuther Fürth bestellt ist. "Ich habe das oft genug erlebt", sagt der Geschäftsführer, "wir sind in einer schwierigen Phase, aber solche Phasen gibt es nun mal."

Klarheit, ein Problembewusstsein und auch eine gewisse Gelassenheit: In Azzouzis Sätzen steckt alles, was man wissen muss, um die derzeitige Fürther Gefühlswelt zusammenzufassen. Im DFB-Pokal ist das Kleeblatt zwar an Fünftligist Stuttgarter Kickers gescheitert (0:2), und in der zweiten Liga wartet die Mannschaft auch noch nach fünf Spielen auf den ersten Sieg - doch Azzouzi will sich nicht davon treiben lassen, dass der Unmut bei den Fans zunimmt.

Der Trainer ist auch dafür verantwortlich, dass wir so viele Chancen kreieren. Rachid Azzouzi

"Die Heimspiele gegen Karlsruhe, Kiel und Kaiserslautern hätten wir gewinnen können", sagt der 51-Jährige und schickt dann noch hinterher: "Wir wollen nichts schönreden, wir analysieren knallhart. Aber wenn man das macht, muss man sehen: Der Trainer ist auch dafür verantwortlich, dass wir so viele Chancen kreieren."

Azzouzi vermisst die Konsequenz

In mehreren Spielen erarbeitete sich die Mannschaft von Marc Schneider eine ganze Reihe an Möglichkeiten, verstand es aber nicht, diese auch zu verwerten. Das alleine ist es allerdings nicht, was in Azzouzis Augen dazu geführt hat, dass die Spielvereinigung mit nur drei Punkten dasteht. "Uns fehlt die Konsequenz in beiden Strafräumen", sagt der Geschäftsführer und fordert dann: "Es muss möglich sein, dass wir auch mal zu null spielen."

Das gelang der Spielvereinigung bislang noch nicht. Einen neuen Anlauf nehmen die Fürther am Sonntag: Dann kommt es in Hannover zu einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Stefan Leitl.