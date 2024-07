Fürther Elfmeter-Festival und Zornigers Fokus

Die SpVgg Greuther Fürth hat die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Liga bereits aufgenommen. Im jüngsten Testspiel kam es zu einer besonderen Elfmeter-Konstellation, bei der sich Kapitän Branimir Hrgota vornehm zurückhielt.

Elfmeterschießen nach einem Vorbereitungsspiel sieht man hin und wieder im Nachwuchsbereich. Beim Test der SpVgg Greuther Fürth gegen den Bayern-Regionalligisten Eintracht Bamberg in Hirschaid kam es gefühlt schon während der 90 Minuten dazu. Beim 5:0-Erfolg erzielte das Kleeblatt die letzten vier Treffer allesamt vom Punkt.

Der umtriebige Neuzugang Noel Futkeu holte in seinen 45 Minuten Einsatzzeit drei Strafstöße heraus. Auffällig dabei: Kapitän Branimir Hrgota, der in der vergangenen Saison gegen den HSV, Osnabrück und Wehen Wiesbaden drei Elfmeter verschoss, ließ in der zweiten Halbzeit dreimal einem anderen Mitspieler den Vortritt.

"Kio" weiter außen vor

Orestis Kiomourtzoglou blieb wie schon im ersten Test (6:1 gegen TSV Neudrossenfeld) außen vor. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2023 mit Vorschusslorbeeren und internationaler Erfahrung nach Mittelfranken, jedoch auch mit einer Verletzung.

Als diese auskuriert war, verlief der Transfer aus sportlicher Sicht für "Kio" und die SpVgg angesichts von nur einem von sieben Zweitligaspielen über 90 Minuten ziemlich enttäuschend. Der 26-Jährige ist zwar bei Alexander Zornigers Trainingseinheiten mit viel Eifer dabei und lässt sich nicht hängen, spielt in der Zukunftsplanung jedoch keine Rolle mehr.

Sieb stürmt nun in der Bundesliga

Keine Zukunft am Ronhof hat auch Armindo Sieb. Wie bereits berichtet, macht der FC Bayern von einer Rückkaufoption Gebrauch und verleiht den Offensivspieler nach Mainz in die Bundesliga. In Fürth entwickelte sich Sieb nach einem Jahr mit Anlaufschwierigkeiten dann zu einem Spieler, der in der 2. Liga den Unterschied machen und einem Spiel den Stempel aufdrücken konnte.

Zum Abschied gab es warme Worte: "Ich habe dem Kleeblatt viel zu verdanken. Vor allem den Verantwortlichen, die mich extrem weitergebracht haben und mir sehr viel Vertrauen geschenkt haben", so Sieb in einer Vereinsmitteilung. Der 21-Jährige ist ein weiteres positives Beispiel für das Fürther Konzept, deutsche Talente mit Einsatzzeit und Geduld entwickeln zu wollen.

Fürths Cheftrainer achtet in seinem Vorbereitungsprogramm vor allem auf die Anzahl der Kontakte im Ballbesitz, das Einstudieren der richtigen Pressing-Momente und viel Flexibilität im Spielaufbau. Mit Letzterer hatte das Kleeblatt vergangene Saison einige Gegner vor Probleme gestellt, wie der Coach nach den Spielen von seinen Kollegen bestätigt bekam. Ein Antrieb, es noch besser zu machen.