Fürth zieht Antrag auf Satzungsänderung vorerst zurück

Wie die SpVgg Greuther Fürth am Dienstag mitteilte, werden auf der kommenden Mitgliederversammlung lediglich die Geschäftszahlen vorgelegt und die Gremien entlastet. Dies sei auf die aktuellen Corona-Maßnahmen zurückzuführen.

Die aktuell steigenden Corona-Zahlen wirken sich erneut auf Veranstaltungen aller Art aus. So auch auf die für den 25.11. geplante Mitgliederversammlung der SpVgg Greuther Fürth. Diese kann aktuell nur unter 2G-Standards abgehalten werden. Deshalb hat sich der Verein nun dazu entschieden, nicht über die Anträge einer Satzungsänderung sowie die Gründung einer Fanabteilung abzustimmen.

Rechtliche Bedenken verzögern Abstimmung

"Es gibt rechtliche Bedenken. Durch die neue Vorgabe könnten Mitglieder ausgeschlossen werden und anschließend gegen die Beschlüsse klagen. Dann hätten wir während einer möglichen Prozessdauer keine Rechtssicherheit und das wollen wir nicht", begründete Präsident Fred Höfler diese Entscheidung in einem Schreiben an die Mitglieder. Ganz habe man auf die Mitgliederversammlung jedoch nicht verzichten wollen: "Wir wollen aber dennoch die Bekanntgabe der Geschäftszahlen aus mittlerweile zwei Jahren und die Entlastung der Gremien durchführen, deswegen haben wir uns gegen eine gänzliche Absage der Mitgliederversammlung entschieden", so Höfler weiter.

Ganz von der Agenda sind die ausgesparten Anträge dadurch laut Höfler aber nicht gestrichen worden: "Wir werden diese beiden Anträge Anfang kommenden Jahres auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl stellen, wenn wieder alle Mitglieder die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Wir bedauern diese Verzögerung, müssen diese aber unter Abwägung aller Risiken nun so eingehen."