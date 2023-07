Fürth zerlegt Paderborn und ist Erster - Kiel siegt spät in Braunschweig

Die SpVgg Greuther Fürth ist nach einem 5:0 über Paderborn erster Spitzenreiter in der neuen Zweitliga-Saison. Die weiteren Sonntagssieger heißen Hansa Rostock und Holstein Kiel, das kurz vor Schluss in Braunschweig traf. Einen erfolgreichen Saisonstart gab es für St. Pauli, Düsseldorf und den KSC.

Gleich fünf Mal durfte am Sonntag in Fürth gejubelt werden. IMAGO/Zink

Die SpVgg Greuther Fürth ist Tabellenführer nach dem 1. Spieltag in der 2. Liga. Die Mittelfranken deklassierten den SC Paderborn gleich mit 5:0, profitierten dabei auch von einer frühen Roten Karte gegen Gästeneuzugang Musliu (8., nach VAR, der Gefoulte Srbeny schied verletzt aus) und waren anschließend die klar dominierende Mannschaft. Kapitän Hrgota ging mit einem Doppelpack voran, auch Neuzugang Lemperle, Sieb und Joker Michalski trafen für das Kleeblatt. Ex-Nationalspieler Kruse stand bei Paderborn in der Startelf und wurde zur Pause durch Heuer ersetzt.

Hansa trifft kurz vor und kurz nach der Pause

Lange Gesichter gab es beim fränkischen Fürther Rivalen Nürnberg in Rostock. Der Club, mit vier Neuzugängen in der Startformation (Marquez schied früh mit einer Schulterverletzung aus), unterlag dem FC Hansa mit 0:2. Strauß kurz vor und Fröling unmittelbar nach der Pause trafen für die Kogge. Zwar hatten die Gäste Chancen, Hayashis Treffer wurde wegen eines Handspiels des Japaners aber vom VAR einkassiert (67.).

Ein frühes Braunschweiger Abseitstor sahen die Fans der Eintracht im Heimspiel gegen Holstein Kiel. In der 51. Minute kassierte BTSV-Abwehrspieler Kurucay die Gelb-Rote Karte, in Unterzahl hielten die Hausherren die Null bis in die Nachspielzeit. Doch dann köpfte der lange Isländer Fridjonsson die "Störche" noch zum Sieg.

Ginczek macht den Unterschied

Das hatte sich Hertha BSC ganz anders vorgestellt. Nach zehn Jahren Bundesliga misslang der Auftakt im deutschen Unterhaus. Ein Ginczek-Treffer reichte der Fortuna, um den Hauptstadtklub mit 0:1 und damit ohne Punkte nach Hause zu schicken. Zumindest in Sachen Historie hatte die Alte Dame was zu bieten: Trainer Pal Dardai hatte am Ende seine drei Söhne auf dem Feld stehen - ein Novum in den beiden höchsten Ligen.

St. Pauli startete mit einem Auftaktsieg, Hertha ging dagegen leer aus. imago images

St. Pauli siegt - Spektakel an der Bremer Brücke

Gelungener Saisonstart für den FC St. Pauli, der in Kaiserslautern einen verdienten 2:1-Sieg einfuhr. Die Gäste aus dem Norden hatten bereits in Halbzeit eins leichte Vorteile, spielerische Höhepunkte waren auf dem Betzenberg aber Mangelware. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Zunächst legte Saad für St. Pauli vor (52.), dann schlug der erst kurz zuvor eingewechselte FCK-Neuzugang Ache zurück (66.). Wiederum acht Minuten später ging Hartel nach einem Kontakt mit Raschl im Lautrer Strafraum zu Boden, den fälligen Elfmeter verwandelter der Gefoulte selbst - es sollte der Siegtreffer sein.

Noch mehr Spektakel lieferten Karlsruhe und Osnabrück an der Bremer Brücke. Einen besseren Start in die neue Saison hätte sich der KSC kaum vorstellen können, bereits in der 2. Minute besorgte Wanitzek die Führung für die Gäste. Der Aufsteiger verdaute den frühen Schock aber problemlos, antwortete in der 13. Minute durch Engelhardt.

Wieder Wanitzek (36.) und wieder die Osnabrücker Antwort, dieses Mal dank Tesche (71.), sorgten für beste Unterhaltung, den Schlusspunkt setzte Burnic mit einem tollen Schuss aus gut 20 Metern ins rechte obere Eck (87.), der die drei Punkte für Karlsruhe perfekt machte.

Elversberg holt bei Zweitliga-Premiere ersten Punkt

Das Zweitliga-Debüt der SV Elversberg ist geglückt, der couragierte Aufsteiger sicherte sich dank eines 2:2 in Hannover den ersten Punkt. Correira verewigte sich in der 22. Minute in den Geschichtsbüchern, als der Routinier den historischen, weil ersten Treffer der Saarländer im Unterhaus erzielte.

Die Gäste erhöhten durch Faghir (38.) gegen enttäuschende Hannoveraner sogar auf 2:0, bevor die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Teuchert (43.) zurück ins Spiel kamen. Nach dem Seitenwechsel ging es wild hin und her: Elversberg ließ den dritten Treffer liegen, Hannover gelang der Ausgleich (Tresoldi, 54.). Dabei blieb es auch.

Wiesbaden erkämpft Remis in Unterzahl

Der dritte Aufsteiger aus Wiesbaden feierte ebenfalls den ersten Zähler der neuen Saison - und das trotz Unterzahl. Magdeburg machte in Halbzeit eins das Spiel und ging in der 29. Minute verdient durch Schuler in Führung - der Torschütze hatte kurz darauf auch eine richtig gute Möglichkeit auf den nächsten Treffer. Dass er diese nicht nutzte, sollte sich noch rächen.

Obwohl Vukotic in Halbzeit zwei innerhalb von sieben Minuten zwei Gelbe Karten sah und entsprechend vom Platz gestellt wurde, gelang dem SVWW durch einen Kopfballtreffer von Prtajin der Ausgleich (62.). Magdeburg kam in der Folge kaum mehr gefährlich vor das gegnerische Tor und kam so nicht über das 1:1 hinaus.