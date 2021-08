Fürth: Willems ist schon eine Option

Drei Tage nach seiner Verpflichtung könnte Fürths neuer Linksverteidiger Jetro Willems schon am Samstag beim Auswärtsspiel in Mainz ein Faktor sein.

Die Freude über diesen Transfercoup von Manager Rachid Azzouzi ist Trainer Stefan Leitl deutlich anzumerken. "Ich bin sehr glücklich über diesen Transfer, das ist normalerweise ein Spieler aus einem Regal, aus dem wir uns eigentlich nicht bedienen können", erklärte Leitl am Donnerstag und schwärmte "wie wir um ihn gekämpft und ihm einen klaren Weg aufgezeigt haben, welche Philosophie wir haben, die sportlichen Perspektiven und er sich dann für uns entschieden hat."

Keine Frage, mit dieser Personalie hat Fürth nicht nur eine Lücke im Kader geschlossen, sondern verknüpft auch große Hoffnungen in den Niederländer, der mit seinen 27 Jahren reichlich Erfahrung und auch Klasse mitbringt, schließlich hat der frühere Frankfurter schon 40 Europacupspiele und sogar 22 Länderspiele für die Niederlande vorzuweisen.

"Wenn Willems auch das Training am Freitag absolviert, steht er im Kader"

"Wir erhoffen uns, dass er zu alter Stärke zurückfindet", versichert Leitl nach den ersten beiden Trainingseinheiten mit dem Neuen, "der erste Eindruck ist gut. Wir werden alles tun, damit er schnell fit wird, um uns weiterzuhelfen." Nun wird abgewartet, wie der Linksverteidiger, der sich zuletzt mit einem privaten Coach fitgehalten hatte, auf die Belastungen reagiert. "Wenn er auch das Training am Freitag absolviert, steht er auch im Kader für das Spiel in Mainz", so Leitl.

"Bei Jung scheint es nur der Meniskus zu sein, aber was heißt 'nur'..."

Unterdessen wurde am Mittwoch Gideon Jung am Mittwoch am rechten Knie operiert, an dem er sich beim Aufwärmen vor der Partie gegen Bielefeld (1:1) verletzt hatte. "Die OP ist gut verlaufen, ihm geht es gut", berichtet Leitl, der bereits mit Jung telefonierte, "zur Ausfallzeit kann ich noch keine Auskunft geben, wir hoffen, dass er bald zurückkommt."

Dem Vernehmen nach haben sich Befürchtungen, dass auch der Bandapparat im Knie beschädigt sein könnte, nicht bewahrheitet. "Es scheint nur der Meniskus zu sein", so Leitl, "aber was heißt nur, es ist eine Meniskusverletzung." Die den Innenverteidiger sicherlich lange bremsen wird.