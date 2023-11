Fürth verlängert vorzeitig mit Coach Zorniger

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Alexander Zorniger vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 56-jährige Coach setzte seine Unterschrift unter einen Kontrakt bis Juni 2026. Sein alter Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Im Oktober 2023 hatte Zorniger in Fürth übernommen und das Kleeblatt von Platz 18 noch auf den zwölften Rang geführt. In dieser Spielzeit steht die Spielvereinigung nach 14 Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz und hat zuletzt vier Siege am Stück eingefahren. Auch mit Zornigers Assistent Jurek Rohrberg hat das Kleeblatt bis Juni 2026 verlängert.