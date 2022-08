Fürth und KSC weiter sieglos - Sandhausen düpiert Düsseldorf

Sowohl Fürth als auch Karlsruhe blieb der ersehnte Befreiungsschlag verwehrt, während Düsseldorf am Hardtwald beim SV Sandhausen nach kalter Dusche den Sprung auf Platz 1 der Tabelle verpasste.

Düsseldorf übte am Freitagabend in Sandhausen von Beginn an Druck aus, drängte vehement auf die Führung und erspielte sich auch die ein oder andere Chance. Weil der SVS unter dem Strich aber kämpferisch gut dagegenhielt, fand sich die spielerisch überlegene, aber wenig effiziente Fortuna in einem Geduldspiel wieder - und kassierte zudem unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Bachmann die kalte Dusche (46.). In der Folge drückten die Düsseldorfer noch mehr, doch der Erfolg blieb aus, sodass sich die Sandhäuser letzten Endes dank einer geglückten Offensivszene und konzentrierter Abwehrarbeit die drei Punkte krallten.

Erhoffter Befreiungsschlag bleibt aus

Im Krisen-Duell zwischen Fürth und Karlsruhe taten sich beide Mannschaften schwer, Akzente zu setzen. Hüben wie drüben gab's viel Stückwerk zu sehen, sodass es wenig überraschend lange Zeit torlos blieb. Die Franken waren einen Tick engagierter, entwickelten aber ebenso wenig Torgefahr wie der KSC - bis zur 57. Minute: In dieser wurden weder Hrgota noch Ache konsequent attackiert, was der Ex-Frankfurter mit dem 1:0 für die SpVgg quittierte. Weil aber Haddadi einen Wanitzek-Schuss per Hand im eigenen Sechzehner stoppte, gab es nach VAR-Einsatz Strafstoß für die Badener - Wanitzek glich souverän aus (66.). Kurz darauf bejubelte Wanitzek schon seinen vermeintlichen Doppelpack, doch der zählte wegen einer Abseitsstellung nicht - und am Ende trennten sich die beiden Klubs leistungsgerecht remis; ein Remis, das weder den Fürthern noch den seit nunmehr saisonübergreifend zehn Saisonspielen sieglosen Karlsruhern weiterhilft.