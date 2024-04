Fürth leiht Keeper Noll aus Hoffenheim aus

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit der TSG Hoffenheim auf ein Leihgeschäft von Torhüter Nahuel Noll geeinigt. Wie beide Teams am MIttwoch mitteilten, wechselt der U-20-Nationalkeeper zum 1. Juli für eine Saison zum Kleeblatt. Die TSG hofft, dass sich ihr "Top-Talent auf der Torhüterposition" in Fürth mit Einsätzen in der 2. Liga weiterentwickeln kann. In Hoffenheim steht der 21-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag.