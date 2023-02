Fürth-Leihgabe Dudziak aus Erdbebengebiet zurückgekehrt

Jeremy Dudziak ist notgedrungen wieder zurück in Fürth. Die Leihgabe der Spielvereinigung befand sich nach seinem Winterwechsel in der von Erdbeben erschütterten Türkei.

Weil Dudziak in der Hinrunde beim Kleeblatt kaum Spielpraxis erhalten hatte, ließ sich der 27-Jährige im Winter in die Türkei ausleihen. Bei Hatayspor sollte Dudziak in der Süper Lig "in einen guten Rhythmus" kommen und "regelmäßig spielen", wie der Wunsch von Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi lautete.

Nun befindet sich Dudziak wieder in Fürth, jedoch aus tragischen Gründen. Die Stadt Antakya, Heimat des Vereins Hatayspor, lag mitten in dem Gebiet, das vor kurzem von verheerenden Erdbeben erschüttert wurde. Dass Dudziak in Sicherheit sei, sickerte bereits am Montag durch, nun ist der Mittelfeldspieler nach Deutschland zurückgekehrt.

"Wir werden sehen, wie wir ihn unterstützen können"

Der 27-Jährige sei "physisch okay", berichtete Andreas Zorniger am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Der Fürther Trainer stand nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mit Dudziak nachrichtlich im Austausch. "Er ist jetzt hier. Jetzt werden wir sehen, wie wir ihn unterstützen können", so Zorniger weiter.

Wie es mit dem Dudziak nun sportlich weitergehe, könne Zorniger aber aktuell nicht sagen. Der Leihvertrag mit Hatayspor sei schließlich abgeschlossen. Zudem sicherte sich der türkische Erstligist eine Kaufoption.