Fürth legt die Nettigkeit ab: "Kurz kabbeln ist ein gutes Zeichen"

Das Schlusslicht der Auswärtstabelle ist zu Gast beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga: Fürth reist nach Sandhausen. Kleeblatt-Trainer Alexander Zorniger und seine Mannschaft sind tabellarisch "weit davon entfernt zu sagen: Alles ist entspannt."

Fürth und Partien in der Ferne, das will in dieser Spielzeit einfach nicht funktionieren. Mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen belegt die Mannschaft von Alexander Zorniger in der Auswärtstabelle den letzten Platz. Lediglich beim 1:0 in Braunschweig am 15. Spieltag gab es einen Sieg.

Zuletzt kassierte das Kleeblatt eine bittere 2:3-Niederlage beim SC Paderborn. Im Anschluss wünschte sich Trainer Alexander Zorniger gegenüber der "Sportschau" weniger "Schwiegersöhne" und mehr "Arschlöcher" in seiner Mannschaft.

Die Fürther zeigten im Training unter der Woche eine Reaktion im Umgang untereinander, wie der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) berichtete. "Das ist ein erfreulicher erster Schritt, dass man auch mal sagt: Ich sehe es anders. Das sollte nicht in einen Bibelkreis ausarten auf dem Platz, aber das ist es auch nicht. Wenn man sich untereinander auch mal kurz kabbelt, dann ist das immer ein gutes Zeichen für mich."

Für einen Auswärtssieg braucht es "mehr als eine ordentliche Leistung"

So soll es nach zuletzt "ordentlichen" Auswärts-Auftritten bei Paderborn und St. Pauli (1:2) in Sandhausen auch mal wieder zu einem Sieg reichen. Dafür brauche es allerdings "mehr als eine ordentliche Leistung in den entscheidenden Bereichen", mit denen Zorniger vor allem die Verteidigung und die Chancenverwertung ansprach.

Die Sandhausener stehen als Schlusslicht und mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer unter Zugzwang. "Wenn ich der gegnerische Trainer wäre, dann wäre mir schon auch klar, in der jetzigen Situation musst du ein Spiel gegen Fürth zuhause gewinnen, wenn du da noch mal rankommen willst", erklärte Zorniger.

Bei den Sandhausenern stehe das "Wasser bis zum Hals. Wir halten uns noch deutlich über dem Wasser", ordnete der 55-Jährige ein. Der Vorsprung auf Platz 16 beträgt für das Kleeblatt allerdings nur noch vier Zähler. "Deswegen sind natürlich auch wir weit davon entfernt zu sagen: Alles ist entspannt", betonte der Coach.

Um die Lage mit einem Sieg in Sandhausen etwas zu beruhigen, stehen die zuletzt erkrankten Sebastian Griesbeck und Stammkeeper Andreas Linde wieder zur Verfügung. Dafür haben sich sein Vertreter Leon Schaffran sowie Sidney Raebiger erkältet. Marco John ist nach einem Schlag gegen den Kopf in Paderborn noch fraglich. Marco Meyerhöfer könnte nach seiner Zerrung wieder eine Option für den Kader sein.