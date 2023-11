Fürth im Aufwind: Haddadi will "etwas größer träumen"

Mit dem dritten Liga-Sieg in Serie hat die SpVgg Greuther Fürth Anschluss an die Aufstiegsränge hergestellt. Der Blick geht deshalb für Oussama Haddadi nach oben - auch dank der eigenen Heimstärke.

Die Fortuna bleibt so etwas wie der Lieblingsgegner der Fürther. In der 2. Liga haben die Franken noch nie ein Heimspiel gegen die Rheinländer verloren, die letzte Niederlage in Düsseldorf liegt auch schon acht Jahre in der Vergangenheit. Diese Serie setzte sich auch mit dem 1:0-Erfolg am Sonntag fort - der Grund für die ausführlichen Feierlichkeiten mit den Fans nach Spielschluss lag aber eher an dem aktuellen, Düsseldorf-übergreifenden Lauf.

Und an einem "super Spiel", wie Kapitän Branimir Hrgota befand. Sein Coach Alexander Zorniger war zwar der Meinung, dass auch ein Remis hätte herausspringen können, "aber wir haben zugeschlagen, das war der entscheidende Unterschied".

Damit spielte er auf den einzigen und damit entscheidenden Treffer des Tages durch Robert Wagner an. Die Leihgabe des SC Freiburg feierte in der 48. Minute sein Premierentor in der 2. Liga, nachdem Fürth einen Angriff über die linke Seite über Hrgota und Tim Lemperle ausspielte, den Wagner in der Mitte eiskalt verwertete.

"Ich freue mich natürlich sehr. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ich ein Tor mache", sagte Wagner. Hrgota sprach nicht nur von einem "super Spiel", sondern auch von einem "super Tor". Der Zeitpunkt kurz nach der Halbzeitpause war für die Hausherren natürlich ideal, kurz vor dem Pausentee hatte eigentlich Düsseldorf vermehrt das Heft des Handelns in die Hand genommen.

Viel Leidenschaft und "ein bisschen Glück"

Nach einer laut Zorniger "brotlosen" Anfangsphase mit etwas mehr Ballbesitz für Fürth wurde seine Mannschaft passiver, "das tut uns nie gut". Düsseldorf kam im Anschluss zu Chancen. Das Motto für die zweite Halbzeit: "Wir wollten es etwas wilder machen. Dann kriegen wir die Zuschauer mit ins Boot, das tut unserem Fußball gut."

"Dass du gegen Düsseldorf auch ein bisschen Glück brauchst, ist klar. Aber wir haben unsere Chancen bekommen und haben ein super Tor rausgespielt", fasste Hrgota den Arbeitstag gegen den laut Wagner "sehr schwierigen und spielstarken Gegner" zusammen. Die Fortuna warf am Ende nochmal alles nach vorne, ohne aber gegen gut verteidigende Fürther zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen.

"Wir haben versucht, kompakt zu bleiben, haben uns als Team gepusht, haben jeden Defensivzweikampf gefeiert - das hat uns heute auch zum Sieg getragen", meinte Wagner und Hrgota pflichtete bei: "Wir haben heute Leidenschaft gezeigt, dass wir am Ende unbedingt unser Tor noch verteidigen wollten. Wir sind vor allem zuhause sehr stark."

Heimstärke lässt Fürth träumen

Das beweist der Blick auf die Heimtabelle. Dort rangiert das Kleeblatt nach fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aus sieben Heimspielen auf Platz zwei, nur der HSV ist vor eigenem Publikum noch ohne Punktverlust. "Wir fühlen uns zuhause sehr stark", meinte Oussama Haddadi. "Alle wissen, wenn sie hierherkommen, dass es sehr schwierig werden wird."

Nach der Länderspielpause steht in zwei Wochen das nächste Heimspiel auf dem Programm, am Sonntag, den 26. November, kommt Aufsteiger Wiesbaden (13.30 Uhr), der genau wie Fürth 21 Punkte auf dem Konto hat. Das reicht für das Kleeblatt für Platz 6 bei nur zwei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsrelegation (Holstein Kiel, 23) und drei Zähler Rückstand auf Rang 2, den der HSV (24) belegt.

Für Haddadi ist das Grund genug, den Blick nach oben zu richten. "Es war sehr wichtig, das dritte Mal in Folge zu gewinnen“, sagte der 31-Jährige und blendete dabei das Pokal-Aus gegen Regionalligist Homburg vor eineinhalb Wochen erfolgreich aus. Das Kleeblatt strotzt dennoch vor neuem Selbstbewusstsein: "Jetzt haben wir etwas Konstanz drin, jetzt können wir etwas größer träumen."