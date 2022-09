Fürth II überrascht gegen Türkgücü - Rain/Lech gewinnt Kellerduell

Am Dienstagabend wurde in der Regionalliga Bayern zweimal nachgeholt. Den Anfang machten im Kellerduell der TSV Rain/Lech und der FC Augsburg II. Die Gastgeber verlassen mit dem 1:0-Sieg die direkten Abstiegsränge. Im weiteren Verlauf des Abends riss die Siegesserie von Türkgücü München, ausgerechnet gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth II.

Der TSV Rain/Lech und der FC Augsburg II blickten vor dem direkten Duell am Dienstag auf maue Wochen zurück, wenngleich mit unterschiedlichen Schweregraden. Während Rain aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnte, blickte die U 23 des Bundesligisten im Anschluss an den 1:0-Sieg über den FC Bayern München II "nur" auf drei Unentschieden in Serie zurück.

Am Dienstag begann die Partie sehr zäh, die ersten Hochkaräter hatten die Gäste, als nach einer Viertelstunde Subaric flach in den Strafraum ablegte und Ivanovic im Zentrum den Ball um Zentimeter am Tor vorbei spitzelte. Zwei Minuten später kratzte TSV-Keeper Eutinger einen Flachschuss von Ivanovic aus dem Eck. Optisch waren die Spielanteile danach weitgehend gleichmäßig verteilt, die Augsburger erzeugten bis zum Pausenpfiff bei einen Abschluss per Hacke von Mbila noch einmal Gefahr, der TSV kam öfter in vielversprechende Räume, agierte aber viel zu umständlich.

Nach Wiederbeginn starteten die Gastgeber mutiger, spielten schneller und direkter nach vorne. Daraus resultierten größere Chancen. Eine davon nutzte Triebel in der 57. Minute, der aus kurzer Distanz wuchtig einköpfte. Mit diesem Treffer wurde der Partie jedoch der Stecker gezogen, vor beiden Toren passierte nur noch selten etwas Atemberaubendes. Und so brachte Rain den Dreier souverän ins Ziel.

Baumgärtel macht Fürth II glücklich

Im zweiten Spiel des Dienstagabends empfing Türkgücü München mit drei Liga-Siegen im Rücken die SpVgg Greuther Fürth II, die in den vergangenen acht Partien lediglich zwei Unentschieden zusammen brachte. Nach rund 25 Minuten mit viel Mittelfeldgeplänkel war es der Underdog aus Mittelfranken, der seinen Kopf zum ersten Mal aus dem Bau streckte. Erst schoss Adlung aus der Distanz in die Arme von Hipper, doch in der 29. Minute lag der Ball im Münchner Tor: Baumgärtel schoss erst einen Freistoß in die Mauer, der Abpraller fand abgefälscht seinen Weg ins Netz. Adlung hatte fünf Minuten später den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch Hipper wehrte aus kurzer Distanz reaktionsschnell ab. Aufgrund seines Chancenplus ging das kleine Kleeblatt mit einer verdienten Führung in die Pause.

Ab Beginn des zweiten Durchgangs gab Türkgücü den Ton an, auf die Gästeabwehr kam jetzt wesentlich mehr Arbeit zu. Aber die Elf von Gästetrainer Petr Ruman, der an diesem Abend übrigens an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, ließ über weite Strecken nicht viel zu. Kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde änderte sich das, einen Kopfball von Yannick Woudstra konnte Fürths Torwart Schulz in der 72. Minute gerade noch so aus dem Winkel fischen. Auch danach schienen sich die Münchner dem Ausgleich anzunähern, während Ismail in der 75. Minute bei einem Konter fast auf 2:0 erhöht hätte. Bei der letzten Aktion, einem Freistoß aus dem Halbfeld, eilte sogar Torwart Hipper nach vorne, doch das bisherige Tabellenschlusslicht hielt auch hier dicht und nahm drei etwas überraschende Punkte mit nach Mittelfranken.