Fürth hofft auf "Überraschungsmomente" durch Massimo

Die SpVgg Greuther Fürth hat Roberto Massimo unter Vertrag genommen. Der flexible Offensivspieler kommt aus Stuttgart zum Zweitligisten, der sich auf einen "lauffreudigen" Spieler freut.

Bereits Ende Mai hatte der kicker vom Interesse der SpVgg Greuther Fürth an Roberto Massimo berichtet, nun hat der 23-Jährige beim Kleeblatt unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei zu den Mittelfranken, weil sein Vertrag beim VfB Stuttgart zum 30. Juni ausläuft.

"Roberto ist ein spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung sammeln konnte", beschreibt Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi den Neuzugang, der 42 Einsätze in der Bundesliga (zwei Tore) sowie deren 22 in der 2. Bundesliga vorweisen kann. Zudem absolvierte Massimo, der aus der Jugend Arminia Bielefelds stammt, vier Partien für die deutsche U-21-Nationalmannschaft.

Nach drei erfolgsversprechenden Jahren als junger Profi in Stuttgart hatte Massimo in den vergangenen beiden Jahren ein wenig den Anschluss an den VfB-Kader verloren. Nach einer nicht zufriedenstellenden Leihe zu Academico Viseu in Portugal kam er in der abgelaufenen Saison nur zu sechs Kurzeinsätzen für die Schwaben. Azzouzi freut sich dennoch über einen Spieler, der "Teil eines Stuttgarter Teams war, das sich für die Champions League qualifizierte. Wir freuen uns sehr auf Roberto, der sehr motiviert ist und auch menschlich sehr gut zu unserer Philosophie passen wird."

Zorniger sieht in Massimo einen vielseitigen Spieler

Trainer Alexander Zorniger überzeugte der gebürtige Ghanaer "mit seinen Offensivfähigkeiten, seinem Tempo und seiner Lauffreudigkeit" und soll deshalb "eine Option auf beiden Außenbahnen sein, gibt uns aber auch im zentralen Bereich neue Möglichkeiten." Massimo habe "die Qualität, auch mal diese Überraschungsmomente zu kreieren. Wie bei allen Spielern schauen wir natürlich darauf, dass wir ihn im Spiel gegen den Ball noch verbessern."

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Kleeblatts haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich komme hier in eine junge Mannschaft und bin jetzt schon motiviert, dass die Vorbereitung endlich losgeht", freut sich der Spieler selbst. "Ich bin davon überzeugt, dass mir die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, viel Spaß machen wird.“