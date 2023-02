Fürth: Gedankenspiele in der Abwehr - Wer ersetzt Christiansen?

Die auswärtsschwache SpVgg Greuther Fürth gastiert am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern. Im Vorfeld der Partie bereiten zwei Ausfälle Trainer Alexander Zorniger Sorgen.

Während die SpVgg Greuther Fürth in den ersten beiden Heimspielen des neuen Jahres mit zwei Siegen die optimale Punkteausbeute einfahren konnte, haftet dem Kleeblatt weiter die Auswärtsschwäche an. Nur einen Dreier konnten die Mittelfranken bisher in der Fremde einfahren. Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet nun die knifflige Aufgabe beim Tabellenfünften aus Kaiserslautern.

Auf dem Betzenberg - in den Augen von Trainer Alexander Zorniger "eine absolute Kultstätte im deutschen Fußball" - wartet "ein Highlight" auf die Fürther. Zorniger rechnet mit einer FCK-Mannschaft, die gewohnt mit wenig Ballbesitz auskommt und dem Gegner die Spielführung überlässt - um dann nach Ballgewinn über "die zwei Pfeile auf den Außen - Redondo und Opoku" schnell umzuschalten. Von seinem Team erwartet der 55-Jährige deshalb, gut mit dem sich bietenden Ball zu arbeiten.

Jung auf die Sechs - Griesbeck in die Dreierkette?

Ein geeignetes Mittel, um das schnelle Umschaltspiel bestmöglich zu unterbinden, könnte eine Umstellung in der Abwehrkette sein. Zuletzt komplettierte Gideon Jung die Dreierkette um Damian Michalski und Oussama Haddadi. Weil nun Max Christiansen mit einer Schulterverletzung und der 5. Gelben Karte ausfällt, könnte Jung auf dessen Sechser-Position vorrücken - und in der Abwehr Platz für Sebastian Griesbeck machen. Der sei laut Zorninger deutlich schneller und könnte so den laufstarken Lauterer Außenbahnspielern Paroli bieten.

Neben Christiansen müssen die Fürther auch auf Linksverteidiger Marco John verzichten. Den 20-Jährigen plagen seit der 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel muskuläre Probleme. "Bei ihm haben wir es immer wieder versucht und durften jedes Mal nach dem Spiel wieder beim selben Status anfangen", so Zorniger. "Wir müssen das jetzt mal ein bisschen länger behandeln, damit er runterkommt von diesem Schmerzpegel." Wahrscheinlichster Ersatz: Luca Itter.

Währenddessen dürfen Spieler auf ihre Chance hoffen, die zuletzt nicht so häufig zum Zug kamen oder nicht im Kader standen. Weiter gedulden muss sich jedoch Sidney Raebiger. Der 17-jährige, der ebenfalls auf Christiansens angestammter Position spielen kann, wartet seit der Übernahme Zornigers auf Spielminuten. Das werde dem Trainer zufolge vorerst auch so bleiben: "Sidney ist ein junger Kerl. Die zweite Liga fordert schon ein paar Sachen ab, weshalb ich gerade eben den ein oder anderen noch vor ihm sehe."